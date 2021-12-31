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    Переговори Байдена і Путіна: Росія продовжуватиме війну і погрожуватиме вторгненням

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Путіна дійсно турбує посилення санкцій США - Переговори Байдена і Путіна: Росія продовжуватиме війну і погрожуватиме вторгненням
    Путіна дійсно турбує посилення санкцій США

    США, як і раніше, відмовляються давати гарантії не вступу України до НАТО

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    Новые переговоры Байдена и Путина по ситуации в Украине – угроза широкомасштабных боевых действий в январе снижается, но Россия будет продолжать войну и угрожать вторжением

    Президент США 50 минут обсуждал с Путиным очередные угрозы и концентрацию российских войску близ границ с Украиной. По словам представителей Белого дома, если Россия не пойдет дипломатическим путем в решении войны в Украине, то США добьется нового усиления санкций против РФ, усилит группировку войск в восточноевропейских странах НАТО и усилит военную помощь Украине. При этом Байден заявил об отсутствии намерений США размещать в Украине наступательное оружие, которое представляет угрозу для РФ.

    По словам российских официальных лиц, Путин сказал Байдену, что усиление санкций против РФ может привести к полному разрыву отношений с США. Но ничего не сказал при каких условиях российские войска покинут территорию Украины.

    Таким образом, никаких принципиальных изменений в позициях сторон Байден и Путин в ходе разговора не озвучили.

    Россия продолжает вести войну, угрожать масштабным вторжением, оккупировать Донбасс и Крым. США продолжают политическое давление.

    Россия по-прежнему заявляет своим требованием отказ США от военной помощи Украине и гарантии не вступления Украины в НАТО.

    США по-прежнему отказываются давать гарантии не вступления Украины в НАТО.

    10 января США и Россия проведут переговоры по ситуации в Украине.

    12 января состоится заседание Совета Россия -НАТО.

    13 января – переговоры ОБСЕ и России.

    Темой переговоров будут ультимативные требования России по ситуации в Украине, которые были выдвинуты 15 декабря. Россия по сути требует, чтобы НАТО признало Украину сферой исключительных российских интересов.

    Однако судя по переговорам Байдена и Путина январский дипломатический раунд никаких прорывов не принесет. Да и уровень январских переговоров невелик – от США заместитель госсекретаря, от РФ – заместитель министра.

    Угроза большой войны полностью сохраняется. Впрочем, стоит отметить, что Путина действительно беспокоит вероятность усиления санкций США, и до завершения дипломатических переговоров новых активных маневров у наших границ Россия проводить не будет.

    Российская группировка на границах с Украиной не увеличивается, однако концентрация техники и развертывание новых базовых лагерей российских войск показывает, что к сценарию эскалации Россия готова перейти в любой момент.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО санкції війна Путін
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    Переговори Байдена і Путіна: Росія продовжуватиме війну і погрожуватиме вторгненням