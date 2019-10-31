В оточенні Зеленського є люди, які працюють на Москву?

Згадайте очільників СБУ і Міноборони при Януковичі: який у них зараз паспорт і на кого вони реально працювали...

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Несколько слов об отводе наших войск на Донбассе. Сегодня встречался с экс-министром Климкиным, задал вопрос, на который сам не нахожу ответа: почему России нужен отвод войск именно в Золотом и Петровском? Почему именно они стали условием РФ для Нормандской встречи? Он тоже не знает.

Пришли к выводу, что Путину все равно, где отводить войска (хотя в Золотом, по мнению Павла Анатольевича мы действительно теряем тактические военные преимущества), - Путину важно поляризировать общество в Украине, вызвать противостояние, недоверие пассионариев к власти и т.д.

Соответственно подтверждается мысль, которую я уже несколько недель говорю на всех эфирах: Зеленский этим отступлением создал себе мину замедленного действия, взрыватель которой находится в руках России. Представьте, если завтра на участках отвода начинается наступление противника? А если там, при этом, еще и гибнут наши люди? Какие внутриполитические последствия для Зеленского это будет иметь?...

И еще раз подчеркну: по сути, этот «развод» войск является односторонним отводом, поскольку Москва еще пару недель назад заявила, что она не гарантирует отвода со своей стороны, потому что не является стороной конфликта. А те люди, которых она считает стороной, не признаются как субъект переговоров Украиной. Соответственно, они никаких обязательств перед нами на себя не брали и не могут взять. То есть, если они завтра начнут наступление, то предъявить претензии Москве мы не сможем – она честно заявила, что не дает никаких гарантий. А претензии к «ДНР-ЛНР» невозможны, поскольку они не субъекты…

Не хочу разгонять зрадофильство, но в последнее время у меня все чаще возникает мысль, что в окружении Зеленского есть люди, которые прямо работают на Москву. Кто-то же дает ему такие странные советы… И не нужно смеяться. Вспомните глав СБУ и Минобороны при Януковиче: какой у них сейчас паспорт и на кого они реально работали…

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