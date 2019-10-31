У Росії борги населення сягнули семирічного рекорду



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У цілому в Росії кредити мають 39,5 мільйона осіб, що відповідає 54% працюючого населення

З початку року банки пом'якшили вимоги для видачі позик, - представниця Банку Росії

Сукупне боргове навантаження росіян (відношення щомісячних платежів по кредитах до доходу) за всіма видами кредитів на 1 жовтня становила 10,6%, досягнувши самого високого рівня з липня 2012 року.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Банку Росії.

Зазначається, що фінансове навантаження зростає в основному завдяки незабезпеченим споживчими кредитами.

«З початку року банки пом'якшили вимоги для видачі позик, в результаті чого зросла кількість позик, які видаються клієнтам з високим показником боргового навантаження», - повідомила голова департаменту фінансової стабільності Банку Росії Єлизавета Данилова.

Частка кредитів, виданих громадянам, чий показник боргового навантаження перевищує 60%, почала зростати в першому-другому кварталах 2019 року.

За словами Данилової, до цього «банки зберігали стандарти (вимоги до позичальників – ред.) на досить високим рівні».

Представник регулятора додала, що відбулося різке зростання схвалення позик клієнтам з борговим навантаженням вище 80%. Паралельно регулятор фіксує зростання прострочених платежів за кредитами на ранніх термінах.

У цілому в Росії кредити мають 39,5 мільйона осіб, що відповідає 54% працюючого населення.

Станом на 1 жовтня тільки 10,6% зайнятих в економіці жителів країни взяли іпотечні кредити.

Незабезпечені позики мають 26,5 мільйона осіб.

За даними регулятора, більше половини нинішніх боржників не мали кредитів станом на початок 2015 року. На початку 2017-го зобов'язань не було у 45% позичальників. На сьогодні у більшості боржників тільки один кредит, але частка таких людей зменшується.