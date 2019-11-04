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    Поліція посилено патрулює Золоте

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    Поліція посилено патрулює Золоте
    Фото: Нацполіція

    Місцеві жителі «з осторогою, щоб не зурочити, констатують відсутність стрілянини».

    На ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області бійці Нацгвардії та співробітники Нацполіції зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Триває дзеркальне розведення військ, що нині проходить на ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області. Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом зі співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі. Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, в населеному пункті також задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку.
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    Поліція посилено патрулює Золоте
    Поліція посилено патрулює Золоте
    Поліція посилено патрулює Золоте
    Поліція посилено патрулює Золоте
    Поліція посилено патрулює Золоте
    Поліція посилено патрулює Золоте

    Також наголошено, що місцеві жителі «з осторогою, щоб не зурочити, констатують відсутність стрілянини».

    Нагадаємо, що депутат російської Державної думи, голова шовіністичної партії «Родіна» Олексій Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

    Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

    Донбас Луганщина розведення військ на Донбасі поліція
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