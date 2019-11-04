Поліція посилено патрулює Золоте
Місцеві жителі «з осторогою, щоб не зурочити, констатують відсутність стрілянини».
На ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області бійці Нацгвардії та співробітники Нацполіції зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Триває дзеркальне розведення військ, що нині проходить на ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області. Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом зі співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі. Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4», - йдеться в повідомленні.
Також наголошено, що місцеві жителі «з осторогою, щоб не зурочити, констатують відсутність стрілянини».
Нагадаємо, що депутат російської Державної думи, голова шовіністичної партії «Родіна» Олексій Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».
Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.
Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.
3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.