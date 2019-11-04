Поліція посилено патрулює Золоте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Місцеві жителі «з осторогою, щоб не зурочити, констатують відсутність стрілянини».

На ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області бійці Нацгвардії та співробітники Нацполіції зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Триває дзеркальне розведення військ, що нині проходить на ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області. Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом зі співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі. Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в населеному пункті також задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку.