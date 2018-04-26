Як нечисті на руку чиновники допомагають Ахметову заробляти додаткових 15 млрд грн на рік

Реформами та справедливим тарифоутворенням тут і не пахне

Журналісти ICTV зробили чудовий репортаж про Роттердам+. Для цього з’їздили у порт Роттердам. Там є багато вугілля. Але жодного судна для України там не знайшли, бо жодного граму вугілля до нас із Роттердаму не поставлялося. Але така «доставка із Роттердаму» врахована у тарифах. [READ_MORE] Також з’їздили

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Реформами та справедливим тарифоутворенням тут і не пахне

Журналісти ICTV зробили чудовий репортаж про Роттердам+.

Для цього з’їздили у порт Роттердам. Там є багато вугілля. Але жодного судна для України там не знайшли, бо жодного граму вугілля до нас із Роттердаму не поставлялося. Але така «доставка із Роттердаму» врахована у тарифах.

Також з’їздили у Лондон у офіс компанії Argus, яка надає ринкові котування вугілля у порту Роттердам (індекс АРІ2). Старший віце-президент Argus Джим Ніколсон каже прямим текстом: «Наш індекс - для вугілля із вмістом сірки не більше 1%. Якщо сірки більше, то на ринку вже діють знижки».

Але у нас цей індекс застосували до вугілля із вмістом сірки біля 2%. А ДТЕК Ахметова навіть возить із США вугілля із вмістом сірки 3,3%-3,45% - так люблять українців, цінують їх життя та здоров`я. Ну дууже подобається людям продавати свій запорожець по ціні мерседесу.

Ці два «нюанси» дають 20-25 доларів на тоні. Це на 15 млрд грн у рік завищує ціну електроенергії.

Ось така вона «європейська практика» в реалізації не чистих на руку українських чиновників. Реформами та справедливим тарифоутворенням тут і не пахне - і про це має знати кожен українець.

Джерело: блог Андрія Геруса

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