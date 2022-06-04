Фермент спротиву українців

Знищивши мільйони українців, Сталін лише зміцнив наше прагнення до незалежності

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Диктатор всея Руси Владимир Путин вместе со своей командой готовит новый голодомор. Уже не в Украине, поскольку такое ему непосильно. Голод грозит странам, прежде получавшим украинское зерно. Сейчас руководители России делают все возможное, чтобы не позволить Украине отправить свой урожай остро нуждающимся в нём государствам в Африку и на Ближний Восток.

Что это? Проявление садистического отношения к населению этих стран? Намерение лишить Украину рынка сельскохозяйственной продукции? Грустно. От голода будут умирать безвинные люди, сотни тысяч или миллионы. Предшественники Путина Сталин и Гитлер также не щадили ни своих, ни чужих. Но и они, европейские диктаторы, оказались смертными.

И вскоре остались в Истории в качестве страшных, жестоких тиранов. Убив миллионы, они не достигли целей, к которым стремились.

Уничтожив жутким оружием Голодомора миллионы украинцев, Сталин, как мы видим сегодня, лишь укрепил стремление Украины к самостоятельной жизни, к независимости. В относительно мягкие времена брежневских репрессий, когда население политических узников в СССР на 30% состояло из украинцев, именно мы носили в себе фермент сопротивления. Смею заметить: во все годы существования политических лагерей от Хрущева до раннего Горбачева в них не было ни одного белоруса, узбека, таджика, туркмена, киргиза. Похоже, фермента сопротивления там не было.

У нас война. Неожиданная, кровавая. Диктатор России Путин не намерен ее прекратить. Но мы обречены победить его. Страшными жертвами. Потому что у нас в крови по-прежнему живет фермент сопротивления. Мы обречены на победу.

Джерело: блог Семена Глузмана

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