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    Думки вголос

    Фермент спротиву українців

    • Семен Глузман

      Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

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    Українці приречені на перемогу - Фермент спротиву українців
    Українці приречені на перемогу

    Знищивши мільйони українців, Сталін лише зміцнив наше прагнення до незалежності

    Мовою оригіналу

    Диктатор всея Руси Владимир Путин вместе со своей командой готовит новый голодомор. Уже не в Украине, поскольку такое ему непосильно. Голод грозит странам, прежде получавшим украинское зерно. Сейчас руководители России делают все возможное, чтобы не позволить Украине отправить свой урожай остро нуждающимся в нём государствам в Африку и на Ближний Восток.

    Что это? Проявление садистического отношения к населению этих стран? Намерение лишить Украину рынка сельскохозяйственной продукции? Грустно. От голода будут умирать безвинные люди, сотни тысяч или миллионы. Предшественники Путина Сталин и Гитлер также не щадили ни своих, ни чужих. Но и они, европейские диктаторы, оказались смертными.

    И вскоре остались в Истории в качестве страшных, жестоких тиранов. Убив миллионы, они не достигли целей, к которым стремились.

    Уничтожив жутким оружием Голодомора миллионы украинцев, Сталин, как мы видим сегодня, лишь укрепил стремление Украины к самостоятельной жизни, к независимости. В относительно мягкие времена брежневских репрессий, когда население политических узников в СССР на 30% состояло из украинцев, именно мы носили в себе фермент сопротивления. Смею заметить: во все годы существования политических лагерей от Хрущева до раннего Горбачева в них не было ни одного белоруса, узбека, таджика, туркмена, киргиза. Похоже, фермента сопротивления там не было.

    У нас война. Неожиданная, кровавая. Диктатор России Путин не намерен ее прекратить. Но мы обречены победить его. Страшными жертвами. Потому что у нас в крови по-прежнему живет фермент сопротивления. Мы обречены на победу.

    Джерело: блог Семена Глузмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Фермент спротиву українців