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    Події в Україні

    Стало відомо, коли Україна проведе повномасштабний контрнаступ

    У МВС наголосили, що Захід дуже повільно надає зброю для відсічі Росії - Стало відомо, коли Україна проведе повномасштабний контрнаступ
    У МВС наголосили, що Захід дуже повільно надає зброю для відсічі Росії
    фото з відкритих джерел

    У кращому разі повномасштабний контрнаступ буде у вересні

    Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступальні дії за певними напрямками. Проте повномасштабний контрнаступ варто очікувати десь у вересні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів «24 каналу».

    «У кращому разі контрнаступ буде можливий, з того що я бачу, десь станом на вересень. У кращому випадку. Усе інше – це будуть контрудари», – сказав Андрусів.

    Андрусів зазначив, що насправді масштабний контрнаступ очікувався в середині червня, але відбулись зміни. Мовляв, західні партнери, які допомагають Україні з озброєнням, вирішили довести принцип, що «обіцяного 3 роки чекають».

    «Вони постачають нам зброю, але дуже повільно. У нас є запас радянського озброєння й ми дуже інтенсивно воюємо ним. Якщо у нас є ці запаси й нам ще до них додають західне озброєння, то наша потужність дуже сильно виростає», – відзначив радник міністра внутрішніх справ.

    У МВС наголосили, що Захід дуже повільно надає зброю для відсічі Росії, а наявний бойовий запас закінчується. Річ у тім, коли прибуде вся іноземна зброя, то вона великою мірою замінить вогневу потужність, яка вже була в України. Саме тому ситуація з постачанням озброєння і підриває великий контрнаступ найближчим часом і переносить його на значно довший час.

    «Можна говорити про потужний контрнаступ, коли вже буде сотні гаубиць та всього іншого. Якби ми все-таки до кінця травня отримали хоча б те, що нам обіцяли, то тільки тоді може мовитись про контрнаступ. Це всі бронетранспортери, артилерія, самохідні гаубиці, мобільні системи ППО та навіть літаки», – перерахував він.

    Раніше повідомлялося, що Росія взяла під свій контроль більшу частину міста Сєверодонецьк на Луганщині.

    Згодом ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів.

    2 червня стало відомо про те, що російські війська потрапили в пастку Збройних сил України в Сєвєродонецьку. Арестович зазначив, що наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, коли Україна проведе повномасштабний контрнаступ