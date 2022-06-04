Стало відомо, коли Україна проведе повномасштабний контрнаступ

Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступальні дії за певними напрямками. Проте повномасштабний контрнаступ варто очікувати десь у вересні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів «24 каналу».

«У кращому разі контрнаступ буде можливий, з того що я бачу, десь станом на вересень. У кращому випадку. Усе інше – це будуть контрудари», – сказав Андрусів.

Андрусів зазначив, що насправді масштабний контрнаступ очікувався в середині червня, але відбулись зміни. Мовляв, західні партнери, які допомагають Україні з озброєнням, вирішили довести принцип, що «обіцяного 3 роки чекають».

«Вони постачають нам зброю, але дуже повільно. У нас є запас радянського озброєння й ми дуже інтенсивно воюємо ним. Якщо у нас є ці запаси й нам ще до них додають західне озброєння, то наша потужність дуже сильно виростає», – відзначив радник міністра внутрішніх справ.

У МВС наголосили, що Захід дуже повільно надає зброю для відсічі Росії, а наявний бойовий запас закінчується. Річ у тім, коли прибуде вся іноземна зброя, то вона великою мірою замінить вогневу потужність, яка вже була в України. Саме тому ситуація з постачанням озброєння і підриває великий контрнаступ найближчим часом і переносить його на значно довший час.

«Можна говорити про потужний контрнаступ, коли вже буде сотні гаубиць та всього іншого. Якби ми все-таки до кінця травня отримали хоча б те, що нам обіцяли, то тільки тоді може мовитись про контрнаступ. Це всі бронетранспортери, артилерія, самохідні гаубиці, мобільні системи ППО та навіть літаки», – перерахував він.

Раніше повідомлялося, що Росія взяла під свій контроль більшу частину міста Сєверодонецьк на Луганщині.

Згодом ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів.

2 червня стало відомо про те, що російські війська потрапили в пастку Збройних сил України в Сєвєродонецьку. Арестович зазначив, що наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої.