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    Думки вголос

    Війна завжди є гарним союзником тиранії

    • Семен Глузман

      Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

    • Розсилка
    Володимир Путін - Війна завжди є гарним союзником тиранії
    Володимир Путін

    Путін - не тиран. Гірко це усвідомлювати, але він цілком відповідає своєму народу

    Мовою оригіналу

    Моральная инфляция – естественный закон тирании. А война – союзник тирании. Если нет внешней войны, тиран вынужден прибегать к различным формам внутренней агрессии. Его цель – непрерывно поддерживать состояние опасности, феномен осажденного города. В 20-ом веке классическим примером именно такого управления государством была политика Сталина. Суть тирании заключается в полной замене критериев морали критериями личной пользы.

    Это не философия. Только о пользе для своего государства думали Сталин, Гитлер, Пол Пот и другие чемпионы по убийству своих сограждан в 20-ом веке. В отличие от своего Центрально-Африканского коллеги Бокасса, они своих сограждан не ели.

    Нисколько не соотношу с этими с позволения сказать государственными деятелями руководителя соседствующей с нами страны Владимира Путина. Здесь совершенно иная история, не во всем понятная и далеко не завершенная. Мои киевские друзья добрых десять лет назад рассказали о подруге своей молодости, жившей тогда в Ленинграде и в связи со своим нездоровым интересом к Самиздату имевшей вполне официальную встречу в Большом Доме с совсем молодым Владимиром Владимировичем. Тогда на языке КГБ это называлось профилактической беседой.

    Такова реальность. Прошлое у всех у нас одно – советское. Кто-то работал в 5-ом управлении КГБ, кто-то воспитателем в детском саду или в школе. Кто-то, работая в школе, одновременно являлся «источником» в КГБ. Так мы жили, и бессмысленно сегодня оценивать людей по этим критериям. Многие из нас изменились. И далеко не все – в лучшую сторону. Кстати, специально для любителей выпрямления украинской ядовитой старины: из всех республиканских подразделений советской политической полиции самым жестоким во все послесталинские годы было украинское. Здесь чекисты старались быть «святее Римского Папы».

    Следует помнить и такое: Владимир Владимирович Путин был рукоположен в свой президентский пост не в результате его борьбы за это главенствующее в России место. Решение принимали в «семье» глубоко алкоголизированного Бориса Ельцина. Не последнюю роль сыграл и скромный московский математик Борис Березовский, ставший одной из центральных фигур на российской политической шахматной доске. О котором его сотрудники по работе в академическом институте всегда говорили очень и очень скверно. В первую очередь, из-за полного игнорирования им моральных принципов еще в советские годы.

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    Путин – не тиран. Горько это осознавать, но он вполне соответствует своему народу. Ровно также, как соответствует своему народу наш Петр Алексеевич. Сегодня между этими двумя островами прежней «новой общности – советского народа» есть существенное различие: россияне позитивно воспринимают своих политических лидеров вне зависимости от того, каковы их, россиян, условия жизни. Мы же, украинцы, сразу же после завершения выборов начинаем подозревать своих избранников во всех возможных и невозможных грехах. Жаль, что не прежде, перед опусканием бюллетеня в урну.

    Мы знаем: в 20-ом столетии радикализм проявили не только различные направления практикующего марксизма, но и далекие от политики феноменология и психоанализ. Они, «великие доктрины 20-го столетия» сохранились как состоявшиеся, законченные системы, имеющие многочисленных поклонников. Но – не потомков. Давно замечено: главный источник размышлений над историей – это неудовлетворенность ее результатами. Народы, живущие без истории, это народы, лишенные сознания исторической непрерывности множества поколений.

    Такими были и мы, советские. История, предлагаемая сегодня населению России, основанная на имперской тоске и скрижалях монаха Филофея, ведет в тупик. В такой же тупик может привести нас, украинцев, история, предлагаемая профессиональными ничтожествами и фальсификаторами, чьи откровения продаются на книжных раскладках у центрального почтамта в Киеве.

    К счастью, в Украине все большее число граждан знакомится с совершенно иной историей, предлагаемой Натальей Яковенко и Ярославом Грицаком. Подлинную историческую эффективность какого-либо явления возможно определить лишь по прошествии его эпохи. Но сегодня мы должны помнить, что используемые нами средства неизбежно накладывают отпечаток на последующие результаты.

    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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