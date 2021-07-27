Чому вакциновані люди хворіють на коронавірус

Розвиток епідемії – це статистична гра

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Когда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.

В определенном смысле, прорывом является любое заболевание, в т. ч. и без всяких вакцин, потому что естественный иммунитет имеется у каждого, но у большинства он слишком слаб, чтобы противостоять вирусному натиску. Лишь немногие, вдохнувшие вирусные частицы, могут противостоять прорыву иммунитета без предварительной вакцинации.

Заражение это статистическая игра; болезнь наступает в результате перемножения вероятностей: шанса, что рядом с вами в метро окажется носитель вируса; шанса, что во время поездки он чихнет; шанса, что вы в этот момент вдохнете, а не выдохните; шанса, что ваша иммунная система не справится с первоначальным натиском вируса, когда он размножается в клетках носоглотки, шанса, что инфекция «опустится» в легкие и ваш организм отреагирует «цитокиновым штормом», приводящим к развитию пневмонии.

У молодых эти вероятности в совокупности меньше, чем у пожилых; у привитых меньше, чем у непривитых. Заболеть и умереть может и молодой-привитый, а старый-непривитый может остаться невредимым, но вероятность этого чрезвычайно мала. Наоборот – весьма высока.

Развитие эпидемии – это тоже статистическая игра: ее размах зависит от скученности населения, загрузки общественного транспорта в час пик, времени года (происходят ли контакты между людьми в основном на воздухе или в помещении), и от барьеров, которые люди ставят на пути вируса: масок, запретов групповых мероприятий, вакцинации и т. п.

Разные варианты (штаммы) вируса отличаются по своей инфекционнсти, в т. ч. способности прорываться через иммунный барьер. Поэтому и распространяются они с разной скоростью. В популяции, где нет ни вакцин, ни масок, носитель оригинального штамма коронавируса заражает в среднем двух человек. Носитель штамма Дельта заражает в среднем четверых; поэтому штамм Дельта сегодня практически вытеснил первоначальный вариант.

Сама по себе вирусная частица не меняется; новые варианты возникают в ходе эпидемии – во время размножения вируса в миллиардах миллиардов копий. Задача вакцинации – не только уберечь как можно больше людей от заражения, но и предотвратить появление новых, более инфекционных штаммов.

Как происходит вирусный прорыв у вакцинированных?

По последним данным из Израиля, вакцины Пфайзер и Модерна, которые давали почти полную защиту от заражения первоначальным штаммом, в случае Дельты защищают всего на 40%. То есть, если, будучи полностью вакцинированным, вы в вагоне метро вы окажетесь рядом с носителем дельта-штамма, то ваш шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты. На первый взгляд это маловато. Но на самом деле не так уж и страшно. Вакцина, хоть и плохо защищает от инфекции штаммом Дельта, но по-прежнему хорошо защищает от тяжелого течения болезни – на 90% снижает вероятность попадания в больницу и практически полностью предотвращает смертный исход. Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых, но быстро захлёбывается.

Более того, если вы, будучи привитым, заразились Дельтой, то вы гораздо менее заразны для окружающих; вы, хоть и носитель, но выделяете гораздо меньше вирусных частиц, чем невакцинированный пациент.

То есть, сильно упрощая сложную математику, можно сказать, что если при 50% эффективности вакцины, шанс подцепить вирус у привитых в два раза меньше, чем у непривитых, а шанс заразить окружающих у них тоже в два раза меньше, то как двигатель эпидемии привитые граждане функционируют в четыре раза хуже, чем непривитые. Поэтому в тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, – она нарастает. В России вакцинировано всего 15% населения, так что прежде, чем там станет лучше, станет хуже.

Отсюда вывод: привитым – продолжать носить маски; непривитым – срочно вакцинироваться.

Джерело: Эхо Москвы

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