У Києві за добу майже 200 нових хворих на коронавірус

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу в Києві та області жодної смерті від коронавірусу

За минулу добу, 26 липня, у Києві коронавірус виявлено у 188 людей. Це на 117 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 25 липня був 71 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 201 випадок захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 208 723 особи (за добу 26 липня – 130)

померли 5 228 осіб (за добу – 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 075 випадкі захворювання на Covid-19. За добу виявлено 5 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 8 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 841 особа (за добу 26 липня – 7)

померли 2 767 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 249 344 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 26 липня зафіксовано 681 хворий на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях

Нагадаємо, за добу 25 липня в Києві було виявлено 71 хворого на коронавірус.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

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