  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Гольдфарб
рус
    Думки вголос

    Путін обстрілює нібито свій Донецьк, наче це Алеппо

    Захід лише розводить руками: &laquo;Що тут поробиш? Треба переконати його деескалувати конфлікт&raquo; - Путін обстрілює нібито свій Донецьк, наче це Алеппо
    Захід лише розводить руками: «Що тут поробиш? Треба переконати його деескалувати конфлікт»
    фото: AP

    На очах усього світу російські агенти обстрілюють житлові квартали Донецька, щоб отримати привід для вторгнення

    Мовою оригіналу

    Когда в начале 2000х Березовский и Ко в Лондоне пытались убедить творцов западной политики, что Путин взорвал дома в Москве, чтобы получить предлог для вторжения в Чечню, на нас смотрели, как на городских сумасшедших.

    «Как, – говорили нам. – Вы хотите сказать, что ФСБ станет взрывать своих? Детей во сне? Это невозможно! Это сделали чеченцы.»

    В общем, от нас отмахнулись.

    Сегодня на глазах у всего мира российские агенты обстреливают жилые кварталы Донецка, и вывозят тысячи сонных детей в Ростов, чтобы получить предлог для вторжения в Украину.

    Запад лишь разводит руками: «Что ж тут поделаешь? Надо убедить его деэскалировать конфликт».

    Что тут деэскалировать, когда он обстреливает якобы «свой» город, будто это Алеппо?

    Читайте також:

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МЗС Росія Донбас США ФСБ Путін путінський режим Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін обстрілює нібито свій Донецьк, наче це Алеппо