На очах усього світу російські агенти обстрілюють житлові квартали Донецька, щоб отримати привід для вторгнення

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Когда в начале 2000х Березовский и Ко в Лондоне пытались убедить творцов западной политики, что Путин взорвал дома в Москве, чтобы получить предлог для вторжения в Чечню, на нас смотрели, как на городских сумасшедших.

«Как, – говорили нам. – Вы хотите сказать, что ФСБ станет взрывать своих? Детей во сне? Это невозможно! Это сделали чеченцы.»

В общем, от нас отмахнулись.

Сегодня на глазах у всего мира российские агенты обстреливают жилые кварталы Донецка, и вывозят тысячи сонных детей в Ростов, чтобы получить предлог для вторжения в Украину.

Запад лишь разводит руками: «Что ж тут поделаешь? Надо убедить его деэскалировать конфликт».

Что тут деэскалировать, когда он обстреливает якобы «свой» город, будто это Алеппо?

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Джерело: Эхо Москвы

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