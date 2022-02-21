Путін обстрілює нібито свій Донецьк, наче це Алеппо
На очах усього світу російські агенти обстрілюють житлові квартали Донецька, щоб отримати привід для вторгнення
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Когда в начале 2000х Березовский и Ко в Лондоне пытались убедить творцов западной политики, что Путин взорвал дома в Москве, чтобы получить предлог для вторжения в Чечню, на нас смотрели, как на городских сумасшедших.
«Как, – говорили нам. – Вы хотите сказать, что ФСБ станет взрывать своих? Детей во сне? Это невозможно! Это сделали чеченцы.»
В общем, от нас отмахнулись.
Сегодня на глазах у всего мира российские агенты обстреливают жилые кварталы Донецка, и вывозят тысячи сонных детей в Ростов, чтобы получить предлог для вторжения в Украину.
Запад лишь разводит руками: «Что ж тут поделаешь? Надо убедить его деэскалировать конфликт».
Что тут деэскалировать, когда он обстреливает якобы «свой» город, будто это Алеппо?
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Джерело: Эхо Москвы