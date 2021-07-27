В Україні зробили майже 5 мільйонів щеплень від Covid-19

В Україні проти коронавірусу вакцинували ще 126 тисяч людей

Протягом минулої доби в Україні 126 096 осіб отримали щеплення проти коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед людей, які були щеплені вчора, першу дозу вакцини отримали 78 052 людей, другу дозу (завершили вакцинацію) – 48 044 осіб.

Протягом доби працювали 710 мобільних бригад, 2 540 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Щеплення вакциною CoronaVac отримали 28 305 людей, 38 801 особу щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty, 18 739 осіб вакцинували препаратом AstraZeneca, ще 40 251 особу – препаратом від компанії Moderna.

До слова, міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах.

Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.