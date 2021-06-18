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    Думки вголос

    Байден не розпочне війну з Росією через Навального чи Донбас

    Байден не розпочне війну з Росією через Навального чи Донбас

    Чи зміг Байден переконати Путіна, що він не Обама – головне питання

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    Народ ломает голову, кто чего добился на женевском саммите, кто победил, кто проиграл, и зачем вообще эта встреча была нужна. Ответ вытекает из того, что сказали сами Путин и Байден на своих двух пресс-конференциях: каждый получил, что хотел.

    Путину был необходим немедленный пиар-эффект. Он получил трибуну, чтобы озвучить оправдание своим действиям – подавлению свободы внутри России и агрессивному поведению во вне, в первую очередь в Украине. Он сказал все, что хотел. Впрочем, он мало кого в своей правоте убедил.

    Задача Байдена относилась не к политической риторике, а к сфере реальной безопасности – провести «красную линию», в сфере кибер-ативности России. Не обратив никакого внимания на возражения Путина, что тот не имеет к этому отношения, Байден сказал ему примерно следующее: «Мы знаем, что вы это делаете, а вы знаете, что мы знаем. У нас есть, чем вам ответить, и мощность этого ответа будет такова, что вам будет очень больно. Мы не ищем новой Холодной войны, но, если вы будете продолжать в том же духе, то вы ее получите, и мало вам не покажется». Воспринял ли Путин эту угрозу всерьез, и что он станет делать, никто не знает.

    Как мы помним, Обама тоже проводил красную линию в отношении химоружия в Сирии, но когда Асад эту линию переступил, ответа не последовало. Смог ли Байден убедить Путина, что он не Обама – главный вопрос. Ответ узнаем через несколько месяцев.

    В отношении Украины и прав человека возможности Байдена ограничены. Он не станет начинать войну из-за Навального или Донбасса. Он может только усиливать санкции. Но для Путина санкции – меньшее зло, чем живой Навальный или потеря Донбасса, так что просвета здесь не предвидится.

    Санкции будут усиливаться, Донбасс и Крым останутся у Путина, а Навальный будет сидеть – до тех пор, пока российская экономика не рухнет под давлением санкций и изоляции. Но это произойдет не скоро, и Путин, похоже, на это готов.

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    Джерело: Эхо Москвы

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    Теги: Росія Донбас США Джозеф Байден санкції Путін путінський режим Олексій Навальний
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    Байден не розпочне війну з Росією через Навального чи Донбас