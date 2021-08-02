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    Думки вголос

    Жовті зірки антивакцинаторів – на шляху до вірусного голокосту

    Антиваксери позначають собі шлях в палату реанімації і на апарат ШВЛ - Жовті зірки антивакцинаторів – на шляху до вірусного голокосту
    Антиваксери позначають собі шлях в палату реанімації і на апарат ШВЛ

    Психологічна основа масової протидії вакцинації та ж, що і неприязні до євреїв – страх, неуцтво, віра у теорії змови

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    Антиваксеры всех стран нацепляют на себя желтые звезды, пытаясь провести параллель между тем, как их заставляют делать прививки, и тем, как нацисты убивали евреев.

    Это, конечно, ложное, вульгарное и глупое сравнение, но в определенном смысле желтая звезда на груди антиваксера отражает реальность: как и 80 лет назад, это – метка смерти. А для миллионов жертв и то и другое означает одно – бессмысленную смерть, на которую их обрекли собратья по роду человеческому.

    Правда, в отличие от несчастных евреев, которых злодеи-преступники метили желтой звездой для отправки в лагеря смерти, антиваксеры метят себя, обозначая себе (и миллионам одураченных) путь в палату реанимации и на аппарат ИВЛ, откуда многие не возвратятся.

    По масштабам две трагедии сравнимы. За четыре года Холокоста нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. За год и два месяца пандемии от ковида погибли 4 миллиона 200 тысяч человек и конца не видно. Сегодня в мире ежедневно вирус убивает около 10 тыс. человек; 99.5% из них невакцинированы. Учитывая, что дельта-штамм распространяется гораздо быстрее предшественника и что в ходе безудержного размножения вируса неизбежно будут возникать новые, еще более опасные варианты, можно быть уверенным, что за год-два число жертв может достигнуть 10 миллионов. И все это можно предотвратить. Если завтра все отказчики пойдут и сделают прививку, то через месяц пандемия прекратится. Эффективных вакцин предостаточно, но больше половины человечества (в России около 80%; в Америке около 40%) добровольно выбирают дорогу смерти. Раньше можно было винить китайцев за то, что упустили вирус, или Трампа за то, что проворонил эпидемию, или Путина за то, что развалил здравоохранение. За Дельту и опустошение, которое она несет, кроме антиваксеров винить будет некого.

    Есть и еще одно сходство. Холокост показал, как традиции гуманизма, просвещения, этики, разумной социальной организации – в общем всего, что составляет цивилизацию, разваливаются под натиском суеверий, предубеждений, первобытных страхов, стадных инстинктов, подогреваемых и эксплуатируемых злоумышленниками в интересах власти, контроля и обогащения.

    Сегодня происходит нечто подобное. Психологическая основа массового противодействия вакцинации та же, что и неприязни к евреям – страх, невежество, склонность к теориям заговора, безразличие к чужим страданиям и смерти. Как и тогда, за человеконенавистнической пропагандой антиваксерства стоят циничные манипуляторы. Как заявил недавно Белый дом, за волной мифов, дезинформации и теорий заговора, направленных против вакцинации, которая охватила десятки миллионов пользователей социальных сетей, стоят всего 12 «властителей умов»; все они неплохо зарабатывают на миллионах просмотров своего смертоносного контента.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Голокост вакцинація коронавірус
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    Жовті зірки антивакцинаторів – на шляху до вірусного голокосту