Загострення у Чорному морі. Як має реагувати Захід?

Отже, в Чорному морі стає гаряче. Прогнозовано...

Коли вперше в 2019-му РФ обмежила зону проведення навчань Sea Breeze-2019. Це проковтнули як у Києві, так і в Брюсселі та Вашингтоні, Лондоні, інших столицях країн-членів Альянсу. У 2020 році історія повторилася. Тепер вже російський корабель намагався вигнати іспанський фрегат, який прямував на навчання Sea Breeze-2020 з «виключної морської економічної зони Росії»(!) в районі захоплених у 2014-му українських видобувних платформ. Попереджували, так би мовити, словом. Хоча іспанець не послухав і продовжив свій курс, проте жодних висновків знову ж таки зроблено не було.

Тепер Пу з Шойгу вирішили діяти не тільки словом, але й зброєю. Однак, судячи з активності російського посольства в США, повідомлень ТАСС, іншого росагітпропу, виклик британського посла в Москві до МЗС РФ, повідомлень МО РФ, мова йде про комплексну, заздалегідь підготовлену операцію, метою якої може бути підготовка до блокади українського узбережжя та видавлюванню НАТО з Чорного моря. Ставка робиться на те, що Альянс на загострення з Росією не піде, як це вже було раніше.

Ймовірно зустріч з Байденом додала Пу впевненості в цьому, як і неприйняття НАТО на саміті стратегії по Чорному морю. Сюди ж варто додати і невходження у Чорне море у квітні на піку ескалації Росією військових приготувань, двох американських бойових кораблів. Це теж було розцінено як прояв слабкості, мовляв, «враг дрогнул». І ось тепер вирішили дотиснути через застосування попереджувального вогню. проти британського корабля. До цього ж слід віднести і застосування GPS-спуфінгу, на що звертав увагу Андрій Клименко.

Не виключено, що «вторгнення в територіальні води» британського есмінця і було зроблено росіянами із застосуванням саме спуфінгу.

Не знаю, чи відважаться на жорсткі дії у відповідь наші партнери з Альянсу, але можливість симетрично-асиметричних дій у США, Британії та НАТО є. Достатньо вислати групу бойових кораблів в Балтійське море для раптових навчань з перевірки злагодженості ВМС Альянсу в зоні добудови Північного потоку-2. Зону закрити, всі шаланди, які туди нагнав «Газпром» вигнати. НАТО є там що захищати, бо у тій зоні проходять важливі лінії волоконно-оптичного зв'язку....

Діяти на два фронти Пу не здатний. А якщо додати сюди ще можливість блокади силами 6-го флоту США ВМБ в сирійському Тартусі, то Росії буде непереливки....

Спостерігаємо далі...

Upd.: Хоча і надійшли спростування, але це не знімає проблеми. Цей інформаційний вкид росіян демонструє їхню готовність до комплексних дій з метою видавлювання НАТО з Чорного моря та ізоляції України. Робити ж вигляд, що нічого не трапилося, мала місце просто інформаційна провокація росіян, до чого, мовляв, усі звикли, загрожуватиме реальним casus belli, який вони, як зараз пересвідчуємося, можуть майстерно зробити.

Джерело: блог Михайла Гончара

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