Його роль досить туманна – Коболєв зізнався, як перетинався на газових переговорах із Медведчуком

Медведчук не брав участі в переговорах із Козаком, мовчки сидячи з боку української делегації

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук один раз був присутній на газових переговорах між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у 2014 році. Про це повідомив ексголова Нафтогазу Андрій Коболєв, пише «Лівий берег».

За словами Коболєва, він і ексрадниця голови НАК Олена Зеркаль 14 листопада 2014-го прибули в Москву для переговорів про повернення українського газу з підземного сховища в окупованому Криму. Тоді в кабінеті заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака вони зустріли Медведчука. При цьому вони не знали, що на переговорах буде присутній Медведчук, додав Коболєв.

«Ми приїжджаємо в Москву, у Білий Дім до пана Козака. Входимо в його великий кабінет і бачимо там Медведчука. У цей момент Андрій Володимирович (Коболєв, – ред.) запитує мене: «Ви знали, що він тут буде?«Я кажу: «Ні, а ви?» «І я не знав», – заявила Зеркаль.

Вона зазначила, що Медведчук не брав участі в переговорах із Козаком, мовчки сидячи з боку української делегації.

«В Росії ми не могли сказати, що ми проти його (Медведчука – ред.) присутності. Було відчуття, що він був присутній як посередник, як людина зі сторони Росії», – прокоментував Коболєв.

За їхніми словами, про присутність Медведчука на переговорах повідомили ексголові МЗС Павлу Клімкіну, п’ятому президенту Петру Порошенку й експрем’єру Арсенію Яценюку.

«Не уявляю, чи говорив Медведчук із Порошенком і про що. У контексті тристоронніх переговорів, роль Медведчука досить туманна – торгівля повітрям», – сказав Коболєв.

Нагадаємо, в червні журналіст Денис Бігус опублікував так звані «плівки Медведчука», з яких випливає, що Медведчук у розмовах із керівництвом «Газпрому» начебто обіцяв підтримку експрезидента Петра Порошенка у вирішенні газових проблем. Із контексту розмови лідера ОПЗЖ випливає, що ще в 2014 році він міг створити нове RosUkrEnergo, яке б займалося постачанням російського газу в Україну за цінами, набагато вищими за ринкові. Сам Медведчук говорить, що він дав вказівку керівництву «Нафтогазу» на переговорах лобіювати інтереси Москви.