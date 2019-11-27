Чи дійсно в таксі потрібні дитячі крісла?

А що про дитячі крісла в таксі каже світовий доказ?

«Я за кордоном дитячих крісел в таксі не зустрічав, але, можливо, просто не звертав уваги?»

Мовою оригіналу

Детские кресла, говорите?

Таксист рассказывает.

В заказах начали писать «с ребенком». Мамы устало жалуются – пишу «с ребенком», потому что, если без предупреждения, то идут отказы. А что делать, ехать надо: кому в больницу, кому на занятия, кому к больной бабушке, а ребенка дома не оставишь…

Таксист первый вопрос таким пассажирам: ну, вы понимаете… Мамы в ответ: да-да, все знаю, риски на мне… Никто не ругается, права не качает...

А тут взрослый сел. Но маленького роста, лилипут. И что делать? Однако, пассажир тоже, видно, уже знает тему, поясняет: вы не думайте, я закон знаю: по росту я не дотягиваю, но там говорится про детей. А вот я специально паспорт стал возить – мне 34…

Детские кресла, говорите? Может и важное решение, но первоочередное ли? И нужно ли оно в такси? Что мировой опыт говорит? Я за границей детских кресел в такси не встречал, но может просто не обращал внимания?

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»