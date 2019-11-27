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    Думки вголос

    Чи дійсно в таксі потрібні дитячі крісла?

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    А що про дитячі крісла в таксі каже світовий доказ? - Чи дійсно в таксі потрібні дитячі крісла?
    А що про дитячі крісла в таксі каже світовий доказ?

    «Я за кордоном дитячих крісел в таксі не зустрічав, але, можливо, просто не звертав уваги?»

    Мовою оригіналу

    Детские кресла, говорите?

    Таксист рассказывает.

    В заказах начали писать «с ребенком». Мамы устало жалуются – пишу «с ребенком», потому что, если без предупреждения, то идут отказы. А что делать, ехать надо: кому в больницу, кому на занятия, кому к больной бабушке, а ребенка дома не оставишь…

    Таксист первый вопрос таким пассажирам: ну, вы понимаете… Мамы в ответ: да-да, все знаю, риски на мне… Никто не ругается, права не качает...

    А тут взрослый сел. Но маленького роста, лилипут. И что делать? Однако, пассажир тоже, видно, уже знает тему, поясняет: вы не думайте, я закон знаю: по росту я не дотягиваю, но там говорится про детей. А вот я специально паспорт стал возить – мне 34…

    Детские кресла, говорите? Может и важное решение, но первоочередное ли? И нужно ли оно в такси?

    Что мировой опыт говорит?

    Я за границей детских кресел в такси не встречал, но может просто не обращал внимания?

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    таксі діти закон
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