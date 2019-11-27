У Росії назвали ключову умову для успіху «нормандського» саміту



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Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко наголосив, що прийняття українською стороною «формули Штайнмаєра» покаже дієвість «нормандського формату» як міжнародного інструменту

У РФ заявляють, що ключовою умовою є прийняття Україною «формули Штайнмайєра»

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Відповідну заява опублікувало МЗС РФ.

«Прийняття українською стороною «формули Штайнмаєра» як основи для політичного врегулювання є ключовим елементом для успіху саміту. Росія, беручи участь у підготовці цієї можливої зустрічі, цього саміту, як раз твердо виходить з того, що це мінімальна умова, щоб, по-перше, його провести, по-друге, дійсно показати, що «нормандський формат» продовжує виконувати важливу функцію як міжнародного інструменту, який дозволяє закріплювати ті результати, які досягаються контактною групою», - заявив Грушко.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.