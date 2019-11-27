Uber позбавили ліцензії у столиці Великобританії



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Uber має 21 день на оскарження та може продовжувати працювати у столиці Великої Британії до рішення суду

У Департаменті транспорту Лондона заявили, що компанія дозволяла перевезення пасажирів, водіям, які працюють без реєстрації та не мають страховки

Департамент транспорту Лондона позбавив компанію Uber ліцензії через порушення вимог безпеки пасажирів.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на відомство.

«Uber позбавили ліцензії на роботу в Лондоні через численні порушення правил безпеки пасажирів», - йдеться у повідомленні.

У Департаменті транспорту Лондона заявили, що компанія дозволяла перевезення пасажирів, водіям, які працюють без реєстрації та не мають страховки.

У свою чергу в самій компанії заявили, що вважають рішення «неправильним», і додали, що оскаржуватимуть його.

Uber має 21 день на оскарження та може продовжувати працювати у столиці Великої Британії до рішення суду.