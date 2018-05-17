Як врятувати центр Києва від заторів

Фото: 5.ua Хрещатик

Проблема в функціональному призначенні Хрещатика - він служить транзитною дорогою для численного автотранспорту

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С понедельника у многих киевлян паника. Городские власти на три недели перекрыли для движения Крещатик. Повод – проведение футбольного матча. Еще на части улиц идут ремонты. В результате в Киеве транспортный коллапс. В социальных сетях всюду опаздывающие автомобилисты вовсю чехвостят и мэра города, и Лигу чемпионов, и друг друга.

Да, неудобства серьезные. Совет пересаживаться на общественный транспорт уместен только частично – для тех, кому надо передвигаться недалеко от станций метро. Наземный общественный транспорт, особенно маршрутки, не очень приятен для поездок.

А что же, неужели ежегодно один из крупных городов Европы терпит такие неудобства из-за финала Лиги чемпионов? За последние десять лет финал принимали: Кардифф, Милан, Берлин, Лиссабон, Лондон, Мюнхен, Мадрид, Рим, Москва. Все это сопоставимые с Киевом огромные города. Да и формально небольшой Кардифф – центр миллионной агломерации. И их жители так же, как киевляне, страдали от перекрытия дорог?

Про страдания не знаю, но дороги там тоже перекрывали. На два-три дня. Если быть точным, то в прошлом году в Кардиффе самое длительное перекрытие одной из улиц было пять дней. То же и в Берлине. Причем во всех городах основное перекрытие автомобильного движения было на два-три дня. Собственно, УЕФА и просит у города эти дни. Три дня проходит фестиваль Лиги чемпионов – официальные мероприятия для болельщиков.

Киевский финал в этом отношении ничем не отличается от финалов в других городах. Тот же кратковременный наплыв огромного количества людей в ограниченное место. И у нас это будет еще не самый большой наплыв. Кардифф в прошлом году посетило 200 тысяч болельщиков – чуть меньше, чем население самого города. И все поместились. Приехали, сходили на матч, потусовались, разъехались.

У нас столь длительное перекрытие Крещатика власти оправдывают необходимостью подготовки к мероприятию. Неужели другие города не готовятся? Как у них получается это сделать без серьезных неудобств для жителей?

Не будем детально анализировать каждый город, но один из «секретов» таков: локации развлекательного характера максимально располагаются вне проезжих улиц: в скверах, пешеходных зонах, обособленных площадях. Благо в каждом городе такие места есть.

А второй «секрет» – в имеющейся организации автомобильного движения по городу. Ни в одном европейском городе по центру не ездит столько машин, как в Киеве. Поэтому перекрытие движения там не касается такого большого числа людей.

Ведь основная проблема Киева не в том, что перекрывают Крещатик, центральную улицу города. На сам Крещатик люди сейчас почти не едут – делать там особо нечего. Проблема в функциональном назначении Крещатика – он служит транзитной дорогой для многочисленного автотранспорта. В обычное время Крещатик не выполняет функцию центральной улицы. Для того, чтобы он ею стал, надо произвести болезненную для десятков тысяч горожан манипуляцию: полностью перекрыть движение автомобилей, которые на сто процентов проезжают Крещатик транзитом.

И тут начинается противоречие. С одной стороны, мы хотим для Киева статусных мероприятий, праздников, наличия места для прогулок и досуга. С другой, желаем, чтобы нам не мешали максимально удобно передвигаться на машине по маршруту дом-работа-магазин. И в первом, и во втором мы правы. Но для этого надо хотя бы центр города привести в соответствие. Крещатик должен перестать быть 8-полосной транзитной магистралью. Надо создать ему альтернативу, как транзитной дороге, и создать удобства в виде паркингов для тех, кому надо именно на Крещатик. Это будет дорого, но это того стоит. При этом никто не отменяет задачу построить качественную сеть общественного транспорта, чтобы люди имели стимул пересаживаться с личных авто на трамваи-автобусы.

И тогда в городе хватит площадей и дорог, как для фестивалей-праздников, так и для проезда.

Джерело: Сегодня

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