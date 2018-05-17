Молодіжна збірна України отримала суперників на турнірі пам'яті Лобановського

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У півфіналі українці поміряються силами з однолітками з Ізраїлю

Цього разу, у 2018 році, на міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського до Києва приїдуть збірні U-21 з Греції, Ізраїлю та Словенії.

29 травня в одному півфіналі українці зіграють з ізраїльтянами, матч пройде на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (початок о 18:00).

У той же день, але трохи раніше (о 15:00) у Борисполі на стадіоні «Колос» зустрінуться словенці та греки.

Незалежно від результату свого матчу, другий поєдинок збірна України проведе також на «Динамо» (чи то за перше місце, то чи за третє), він почнеться там 31 травня о 18:00.

Інший матч другого ігрового дня заплановано у Борисполі на 15:00.

В останній день весни закінчиться і навчально-тренувальний збір української молодіжної збірної, а почнеться він 21 травня.

І хоча головний тренер Олександр Головко ще не оголошував склад, вже відомо, що на збір викликані воротар «Чорноморця» Андрій Кожухар, його одноклубник півзахисник Микола Мусолітін, а також хавбек кропивницької «Зірки» Кирило Дришлюк.

У минулому році молодіжна збірна України програла фінальний поєдинок турніру Фінляндії у серії пенальті (основний час 0:0, по пенальті 3:5).

Джерело: Золотий талант