Для освітлення київських вулиць закупили лампи за ціною англійських

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Для декоративного освітлення вулиць столиці поставили лампочки, які виробляли в Україні, а записали їх за вартістю імпортованих з Великобританії

КП «Київміськсвітло» у 2017 році допустило стільки фінансових порушень, що діяльністю підприємства зацікавилися навіть у Департаменті захисту економіки Національної поліції. Серед іншого, для декоративного освітлення столичних вулиць в українських виробників закуповували лампи вартістю ламп з Великобританії.

Про це KV стало відомо в ході засідання комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, що відбулося 15 травня.

Бюджетна комісія погодила звіт про результати діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА за I квартал 2018 року.

В ході розгляду цього звіту директор аудиторського департаменту КМДА Оксана Колтик зазначила, що найбільше фінансових порушень було зафіксовано в КП «Київміськсвітло».

«Найрезонансним в аудиті, який ми закінчили в I кварталі 2018 року, стала перевірка діяльності КП «Київміськсвітло», - повідомила вона.

За її словами, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА почав планову перевірку діяльності цього КП в 2017 році. При цьому, КП «Київміськсвітло» одночасно також перевіряв Департамент захисту економіки Національної поліції.

«З'ясувалося, що там були проведені дуже скандальні закупівлі товарів і послуг та ремонтні роботи. Власне, це призвело до збитків для бюджету близько 10 млн гривень: для декоративного освітлення вулиць поставили лампочки, які виробляли в Україні, а записали їх за вартістю імпортованих з Великобританії», - заявила Колтик.

Вона зазначила, що в результаті було «вручено три підозри: заступнику директора КП «Київміськсвітло» і двом керівникам компаній-підрядників, які брали участь у тендерних закупівлях».