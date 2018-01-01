Хочемо жити в місті «без радянських меблів»

Всі, хто шукає квартири в оренду, висувають до них певні вимоги

Мовою оригіналу В среднем ценовом сегменте требования, как правило, просты: холодильник, кухня, шкаф, диван… и «без советской мебели». Это значит, что жилец не хочет видеть в квартире мебельную стенку, полированный журнальный cтолик на тонких ножках, продавленное кресло, книжные полки и ковер на стене. Но хозяевам квартир эта

Всі, хто шукає квартири в оренду, висувають до них певні вимоги

Мовою оригіналу

В среднем ценовом сегменте требования, как правило, просты: холодильник, кухня, шкаф, диван… и «без советской мебели».

Это значит, что жилец не хочет видеть в квартире мебельную стенку, полированный журнальный cтолик на тонких ножках, продавленное кресло, книжные полки и ковер на стене. Но хозяевам квартир эта мебель из 1970-80-х дорога, это мебель их молодости. И вынести ее на время некуда. Вот хозяева и настаивают, чтобы жильцы пользовались той мебелью, что есть, и ковер со стены не снимали.

В нашем обществе еще со времен тотальной бедности и дефицита времен Союза не принято ничего выбрасывать. Любая безделушка может пригодиться в хозяйстве. И если в частных домохозяйствах молодые поколения понемногу преодолевают старые стереотипы, то в секторе общественного имущества царят патриархальные взгляды: ничего не выбрасывать. Даром, что никому не нравится жить с «советской мебелью» и есть финансовая возможность ее заменить.

Давайте вспомним, что у нас в городе (да и стране) снесено из старого ненужного?

Киев, например. Одно здание на Крещатике. Уже много лет на его месте пустырь. На левом берегу ликвидирован завод «Вулкан», на его месте симпатичный разноцветный жилой квартал «Комфорт-таун». Медленно сносятся корпуса мотозавода на Лукьяновке. Снесли Сенной рынок, чего как раз делать было не обязательно. Это был целостный архитектурный ансамбль, и можно было обойтись реновацией. Уже 13 лет там пустырь. Обувную фабрику на Андреевском снесли, теперь все переживают, что там построят небоскреб. Сигаретную фабрику на Победы убрали. Пока там пусто. Холодильники возле Демеевской площади снесли, освобождают место под торговые центры…

Есть, конечно, еще примеры, Я не весь город детально знаю, особенно о переменах в промзонах. Киев – по всем меркам огромный мегаполис.

Но за четверть века развития капитализма и частного предпринимательства, кардинальной смены экономики, появления новых технологий и градостроительных практик Киев по-прежнему в целом выглядит городом «с советской мебелью». И речь ведь не о старой исторической застройке. Она небольшая по масштабам, находится в центре города и ее-то уничтожают безбожно.

Современный Киев остается городом, захламленным недостроями, заброшенными стройплощадками, пустующими гигантскими цехами бывших заводов. Огромное количество зданий бывших госучреждений и институтов, которые в 1970-х были новаторскими, а сейчас выглядят убого и неэффективны в эксплуатации. В городе не снесено и не заменено ни одного многоквартирного жилого дома, как бы плохи и неудачны они ни были. Такого понятия, как «моральное устаревание», в украинской архитектуре не знают.

Как бы ни уродливо было здание, его будут эксплуатировать до последнего. Где угодно: хоть в центре столицы, хоть на главной площади райцентра. Когда здание окончательно перестанет быть годным для эксплуатации, оно просто будет стоять, зияя пустыми окнами. А поскольку бетон практически вечен – то, похоже, мы этим будем любоваться вечно. Как, например, гигантским недостроем «Нафтогаза» на Левобережной, который на время Евровидения стыдливо закрывали тряпочкой, вместо того чтобы взорвать и вывезти обломки. Или неудавшимся зданием Театрального института на Львовской площади, а ведь это центр города. А еще больше зданий, где что-то работает, но, тем не менее, выгодней его снести, построив новое. Особенно это касается больниц и поликлиник, школ, университетов, офисов госструктур.

Да, в том же Киеве немало сейчас и строится. Но что строится? Разрозненные офисные здания. Мы не смогли даже построить в городе приличное Сити, как в прочих европейских столицах. Жилые дома устаревшей архитектуры втискиваются в уже завершенные кварталы.

Но очень хочется видеть Киев и всю Украину обновляющейся, современной, красивой и удобной, а не съемной квартирой «с советской мебелью».

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