Нічний громадський транспорт змінює графік роботи
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Нічний столичний тролейбус
У роботу нічних тролейбусів № 92Н, № 93Н, трамваїв № 14, № 18 вносяться тимчасові зміниУ ніч проти 6 січня, з 1:20 до 5:05, вносяться зміни в роботу нічних тролейбусних маршрутів № 92Н і № 93Н у зв’язку з виконанням тросових робіт контактної мережі на тролейбусній лінії на перетині просп. Перемоги та вул. Д. Щербаківського. Про це повідомили в КП «Київпастранс».
На вказаний період рух тролейбусів маршруту № 92Н організовано за трасою:
- залізничний вокзал «Південний» – просп. Перемоги – вул. Довженка – вул. О. Теліги – вул. Мельникова – вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Вавілових – вул. А. Щусєва – вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Гречка – вул. В. Порика – просп. Свободи»;
- із проспекту Свободи: вул. В. Порика – вул. Гречка – Інтернаціональна площа – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Мельникова – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – залізничний вокзал «Південний».
Маршрут № 93Н із 1:20 закривається.
Також вносяться зміни в роботу трамваїв маршрутів № 14 і № 18. Зокрема, 7 та 8 січня зазначені трамваї курсуватимуть із інтервалом руху 30 хв. у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі на розі вулиць Глибочицької і Татарської.