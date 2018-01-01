Нічний громадський транспорт змінює графік роботи

У роботу нічних тролейбусів № 92Н, № 93Н, трамваїв № 14, № 18 вносяться тимчасові зміни

У ніч проти 6 січня, з 1:20 до 5:05, вносяться зміни в роботу нічних тролейбусних маршрутів № 92Н і № 93Н у зв’язку з виконанням тросових робіт контактної мережі на тролейбусній лінії на перетині просп. Перемоги та вул. Д. Щербаківського. Про це повідомили в КП «Київпастранс». На вказаний період