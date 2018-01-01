Перший український водомір відсвяткував день народження
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5 січня 1924 року – день народження першого українського водоміру
Сьогодні у сервісному центрі по ремонту та обслуговуванню лічильників води ПрАТ «АК «Київводоканал» було проведено навчання для контролерів, що обслуговують мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору розрахункового департаменту підприємства та лекція з історії лічильників з нагоди 94-ї річниці створення першого українського водоміру.
Заходи проводив заступник начальника Сервісного центру – Василь Артемович Лютий, який є засновником виставки-експозиції водомірів. Василь Лютий є представником найстаршої династії Київводоканалу, з загальним стажем роботи династії – 203 роки. Виставку було відкрито з нагоди святкування 135-річчя винаходу першого водоміру.
Київводоканал пропонує усім бажаючим відвідати експозицію найрізноманітніших водомірів, яка налічує понад 100 експонатів, завітавши до Виставкового центру водолічильників , який розташований за адресою: вул. Електротехнічна,16. Попередній запис за телефоном: +38 (067) 658-93-13.
До 1924 року водоміри для Радянського Союзу виготовляли та поставляли з Німеччини. Тому виклик київських інженерів, які за відсутності точних приладів і необхідного устаткування змогли виготовити перший радянський прилад обліку води, став по-справжньому революційним.
Київський водомір не лише довів майстерність своїх творців, а й звільнив радянську промисловість від іноземної залежності.
Спочатку завод «Фізико-хімік» отримав більшу частину замовлення на виготовлення водомірів, але йому не довірили виробництво термінової партії, передавши її німцям. Проте, коли київські лічильники були готові швидше за німецькі, усі сумніви на рахунок радянських інженерів зникли.