Перший український водомір відсвяткував день народження

5 січня 1924 року – день народження першого українського водоміру

Сьогодні у сервісному центрі по ремонту та обслуговуванню лічильників води ПрАТ «АК «Київводоканал» було проведено навчання для контролерів, що обслуговують мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору розрахункового департаменту підприємства та лекція з історії лічильників з нагоди 94-ї річниці створення першого



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5 січня 1924 року – день народження першого українського водоміру

Сьогодні у сервісному центрі по ремонту та обслуговуванню лічильників води ПрАТ «АК «Київводоканал» було проведено навчання для контролерів, що обслуговують мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору розрахункового департаменту підприємства та лекція з історії лічильників з нагоди 94-ї річниці створення першого українського водоміру.

Заходи проводив заступник начальника Сервісного центру – Василь Артемович Лютий, який є засновником виставки-експозиції водомірів. Василь Лютий є представником найстаршої династії Київводоканалу, з загальним стажем роботи династії – 203 роки. Виставку було відкрито з нагоди святкування 135-річчя винаходу першого водоміру.

Київводоканал пропонує усім бажаючим відвідати експозицію найрізноманітніших водомірів, яка налічує понад 100 експонатів, завітавши до Виставкового центру водолічильників , який розташований за адресою: вул. Електротехнічна,16. Попередній запис за телефоном: +38 (067) 658-93-13.

