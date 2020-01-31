Ні грошей, ні житла: сертифікати інвесторів одного із житлових комплексів «Укрбуду» анулюють



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Будівництво ЖК «Genesis» призупинено

Грошові кошти покупців квартир не дійшли до Фонду фінансування будівництва

ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» почала відкликати свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва Житлового комплексу «Genesis» по вул. Індустріальній, 2 у Києві, фактично залишаючи людей і без грошей, і без майбутнього житла. Про це свідчить відповідний лист «Житло-Капіталу» на адресу одного із інвесторів будівництва, який є у розпорядженні «Наших грошей».

Відповідно до цього листа, «Житло-Капітал» «провело внутрішній аудит договорів про участь у Фонді фінансування будівництва на предмет їх фактичного виконання, у результаті чого було виявлено, що грошові кошти… на рахунок ФФБ не надходили».

Відповідно видане у 2018 році свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва ЖК «Genesis» у «Житло-Капіталі» назвали анульованим, недійсним і таким, що не дає право особі на отримання об’єкта будівництва у власність у майбутньому.

У даному випадку, йдеться про 1-кімнатну квартиру площею 36 кв. м, за яку особа заплатила 816 тис. грн. Лист особі надійшов 22 січня. І вказано, що до 6 лютого вона повинна надати підтверджуючі документи про сплату або внести гроші. Інакше об’єкт інвестування буде відкріплено.

Зауважимо, що свідоцтво про участь у ФФБ особа отримує виключно після внесення коштів. При цьому кошти особа як довіритель передає в управління управителю (у даному випадку – це «Житло-Капітал») для зарахування до ФФБ. Це закріплено у ст. 15 закону «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

За даними джерел «Наших грошей», внесення коштів у ФФБ ЖК «Genesis» здебільшого відбувалося готівкою, оскільки така форма оплати передбачала знижку для покупців. Отримані готівкові гроші йшли не у ФФБ, а на рахунки інших фізосіб або компаній, які, у свою чергу, надалі перераховували кошти на користь ТОВ «Каса народної допомоги», звідки могли легко виводитися.

Загальна кількість випадків анулювання свідоцтв про участь у фонді будівництва об’єктів «Укрбуду» наразі невідома.

Девелопером ЖК «Genesis» є ТОВ «Укрбуд Девелопмент», бенефіціарним власником якого був екс-нардеп Максим Микитась. У жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав «Укрбуд Девелопмент». Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь Польовий, а керівником залишається Олег Майборода.

Засновником Фінансової компанії «Житло-Капітал» є ТОВ «КТК-Груп», а керівником – Єгор Смілий.

Нагадаємо, у середині грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – будуть добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будуються під егідою «Укрбуду», звернулись до президента Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців».

Також вони просили президента «особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України».

Представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Згодом Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань арештував корпоративні права і земельні ділянки компанії «Укрбуд».

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася до 14 лютого 2020 року. Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.