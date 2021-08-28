Робоча субота. Час змінювати підходи

Наразі люди працюють для заробітку і суспільної користі 1 день, а 4 дні просто час відсиджують

Європейці вже давно почали зменшувати тривалість робочого тижня

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В минувший понедельник был выходной, четырехдневный лонг-викенд, поэтому суббота сегодня рабочая. Но работают в этот день все, особенно офисные работники, как-то вяло. Приватбанк поделился наблюдением, что финансовая активность в рабочую субботу составляет только треть от обычной.

Продвинутые трудолюбивые эксперты возмущаются: как это, бедная страна, денег не хватает, а люди работать не хотят!

Да потому и не хотят, что особого смысла работать нет. 8-часовой рабочий день давно анахронизм. Американцы подсчитали, что сейчас дневная производительность работающего примерно равна недельной производительности 1930-х годов, когда, собственно, 8-часовый рабочий день и появился.

Получается, что реально сейчас человек работает для заработка и общественной пользы 1 день, а 4 дня просто время отсиживает.

Европейцы давно это поняли и планомерно уменьшают длительность рабочей недели. Из-за коронавируса и по другим причинам офисных сотрудников массово перевели на фриланс и не торопятся возвращать в офисы. На работу с 9 до 16 люди ходят скорее для того, чтобы не возникало социальной напряженности. Да и то, в богатых странах принимают меры, чтобы платить людям деньги просто так и не заставлять их делать ненужную обществу работу.

Может, есть смысл пересмотреть этот подход к рабочим субботам и обязательному 40-часовому рабочему дню? Шагнуть дальше – официально назвать выходными днями те дни, которые стали ими фактически.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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