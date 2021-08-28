Таліби заявляють про контроль над аеропортом Кабула

Коментарів від офіційних представників Талібану поки не було

Таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей. Про це пише Reuters.

За інформацією агенства, два високопоставлених представника Талібану заявили, що аеропорт Кабула знаходиться під їх контролем.

«Як тільки американці підуть, вони просто повинні дати нам сигнал, і ми візьмемо на себе управління… Це можна зробити вже в ці вихідні», — зазначають таліби.

Разом з тим, коментарів від офіційних представників Талібану поки не було.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.