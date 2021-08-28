Таліби заявляють про контроль над аеропортом Кабула
Коментарів від офіційних представників Талібану поки не було
Таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей. Про це пише Reuters.
За інформацією агенства, два високопоставлених представника Талібану заявили, що аеропорт Кабула знаходиться під їх контролем.
«Як тільки американці підуть, вони просто повинні дати нам сигнал, і ми візьмемо на себе управління… Це можна зробити вже в ці вихідні», — зазначають таліби.
Разом з тим, коментарів від офіційних представників Талібану поки не було.
До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.
Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.
До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.
23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.
Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.