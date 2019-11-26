У Києві потрібно змінити принципи спілкуванням міської влади з киянами

На київському вокзалі, в привокзальному громадському транспорті, на прилеглих вулицях, - усюди повинні бути гучні, яскраві оголошення: «Увага, тут грабують!»

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У киевских городских властей огромная проблема с коммуникацией. Город с горожанами не общается. Рассказы об асфальтировании тротуара или перекрестка коммуникацией не является.

А что же является? Вот что.

Расписание движения общественного транспорта на остановках и в интернете. Включая маршрутки, которые власти общественным транспортом не считают.

Информационные щиты на каждой стройке, каждой зоне ремонта. Никакие работы не могут начаться, пока не стоит большой хорошо читаемый щит с интересующей людей информацией. Разметка на дорогах. Да, те самые белые линии разной формы. Это именно важнейшая часть коммуникации города с жителями. Город рассказывает, где и как можно ездить, а где нельзя. Адресные таблички на домах и других строениях. Хорошо видимые, ночью освещенные. Ведь даже обнаружив с помощью навигатора в телефоне примерно нужный дом, люди подолгу выискивают его адресную табличку, чтобы убедиться, правильно ли они дошли. Расписание вывоза мусора, уборки улиц и тротуаров.

Информация, как и где можно и где нельзя парковать машину возле домов во дворах, на обочинах. А также, информация, где находится ближайшая охраняемая стоянка. Понятные, бесспорные и информативные платежки за коммунальные услуги. Легкая коммуникация с поставщиками коммунальных услуг. Знакомство людей со своим участковым инспектором полиции; понимание, к какому врачу и куда обращаться в случае болезни. Полный спектр правовой, консультационной, в некоторых случаях финансовой помощи гражданам в управлении их жилым домом: создание ОСББ, обслуживание, правовые аспекты функционирования. Разъяснение горожанам их прав на пользование общественными туалетами (в том числе теми, которые в магазинах и ресторанах). Разъяснение прав на бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте (проезд в маршрутке для льготников – серьезное испытание). Создание для горожан и гостей города туристических маршрутов, их внятная маркировка. Предупреждение о том, какие опасности могут поджидать на улицах города: грабители, карманники, жулики, шулеры и методы шулерства. Разъяснения, как не стать жертвой преступления, как себя вести и как коммуницировать с полицией. Например, на киевском вокзале, в привокзальном общественном транспорте, на прилегающих улицах, – всюду должны быть громкие, яркие объявления: «Внимание, здесь грабят!». Надо не притворяться, что все хорошо, а кричать, что все плохо! Это принесет реальную пользу людям – они не будут зевать, а перевернут рюкзак со спины на грудь.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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