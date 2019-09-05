У США відреагували на звільнення Цемаха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода

У США сподіваються, що у разі взаємного звільнення знизиться напруга між Україною і РФ

Американський сенатор Кріс Мерфі сподівається, що очікуване взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією дозволить дещо зняти напругу у відносинах між країнами і звільнити в майбутньому ще більше людей. Про це він сказав на брифінгу у четвер, 5 вересня, біля будівлі Офісу президента України, відповідаючи на питання журналістів про звільнення фігуранта справи щодо рейсу MH17 Володимира Цемаха, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Як правило, ми не коментуємо рішення судів, але ми сподіваємося, що після консультацій президента Зеленського з Володимиром Путіним буде зменшено напругу в стосунках, і сподіваємося, що в майбутньому ще більша кількість українських заручників і полонених, яких утримують в Росії, буде звільнено», - сказав він.

Мерфі вважає, що взаємне звільнення утримуваних осіб буде важливим сигналом, що відносини між Україною і Росією «можуть бути різними».

«Ще будуть залишатися серйозні питання «життя і смерті», але звільнення заручників буде важливим серйозним кроком», - зазначив він.

Зазначимо, 5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Втім, він відзначив, що останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.