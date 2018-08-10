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    Думки вголос

    Бандити вбивають Сенцова, а цивілізований світ вдає, що нічого особливого не відбувається

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Олег Сенцов - Бандити вбивають Сенцова, а цивілізований світ вдає, що нічого особливого не відбувається
    Олег Сенцов

    Ватажок банди лише цинічно сміється в обличчя європейцям та американцям

    Мовою оригіналу

    Постоянно читаю в ленте: «Сенцов умирает». Это не так. Его убивают. Преступники на глазах почтенной публики похитили человека и истязают его.

    Жертва уже загибается, но ее продолжают мучить. А мимо прогуливаются благовоспитанные прохожие: европейцы и американцы. Главарь бандитов нагло смеется им в лицо и показывает всем своим видом, мол, проходите, не задерживайтесь, не ваше дело.

    Публика в легком недоумении, но боится вмешиваться.
    - Не кажется ли вам дорогая Ангелла, что там кого-то убивают? 
    - Нет, что вы дорогой Эммануэль, вам показалось.
    - А может быть вы, Дональд, что-нибудь заметили?
    - Это какие-то происки злодейки Хиллари, как всегда!

    Бандиты продолжают убивать Сенцова. А трусливый и беспомощный «цивилизованный мир» делает вид, что ничего особенного не происходит.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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