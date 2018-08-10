Бандити вбивають Сенцова, а цивілізований світ вдає, що нічого особливого не відбувається

Олег Сенцов

Ватажок банди лише цинічно сміється в обличчя європейцям та американцям

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Постоянно читаю в ленте: «Сенцов умирает». Это не так. Его убивают. Преступники на глазах почтенной публики похитили человека и истязают его.

Жертва уже загибается, но ее продолжают мучить. А мимо прогуливаются благовоспитанные прохожие: европейцы и американцы. Главарь бандитов нагло смеется им в лицо и показывает всем своим видом, мол, проходите, не задерживайтесь, не ваше дело.

Публика в легком недоумении, но боится вмешиваться.

- Не кажется ли вам дорогая Ангелла, что там кого-то убивают?

- Нет, что вы дорогой Эммануэль, вам показалось.

- А может быть вы, Дональд, что-нибудь заметили?

- Это какие-то происки злодейки Хиллари, как всегда!

Бандиты продолжают убивать Сенцова. А трусливый и беспомощный «цивилизованный мир» делает вид, что ничего особенного не происходит.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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