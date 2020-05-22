У США заявили про стеження Росії за Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виходять із Угоди про відкрите небо

Радник президента вважає, що під час польотів над США Росія стежила за місцезнаходженням Трампа

Радник президента США Роберт О'Брайен заявив, що Росія стежила за Дональдом Трампом у рамках Договору з відкритого неба. Цей договір дозволяє країнам-учасницям спостережні польоти над територіями один одного.

Про це повідомив Роберт О'Брайен в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, Росія під час польотів над США, що виконувалися в рамках Договору з відкритого неба, стежила за місцезнаходженням президента США Дональда Трампа.

«Вони літали над Білим домом, вони літали над громадянською інфраструктурою, вони відстежували, де може перебувати президент»,- сказав Про'Брайен.

Напередодні, 21 травня, Трамп заявив, що США виходять з Договору про відкрите небо. За його словами, Росія порушила угоду, в рамках якого його учасники мали право виконувати спостережні польоти над територіями один одного. Але також він додав, що є шанс досягти нової угоди між країнами.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив, коли Вашингтон збирається покинути Договір про відкрите небо. Процес триватиме пів року.

Угода про відкрите небо, вперше запропонована президентом США Дуайтом Ейзенхауером у 1955 році, була укладена у 1992 році і набула чинності у 2002. Наразі в рамках Угоди співпрацює 35 країн світу, серед яких і Україна.