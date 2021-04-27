Чому Захід не боїться і не поважає путінський режим

Одного разу Путін і Медведєв можуть «нарватися»

Не соперник ты мне, загорелый клоун!

Загорелый клоун, исполнявший в прошлом роль «президента Медведева», потребовал от США, чтобы они относились к России «как в прошлом к СССР», то есть как «к равноправному сопернику, с которым, без сомнения, необходимо считаться».

Представляете, подзаборный алкаш домогается до прохожих, требуя уважения. Почему они, заткнув носы, стараются побыстрее пройти мимо? Почему они не признают его «равноправным соперником», а больно бьют тростью как шелудивую скотину? Медведев и Ко не понимают этого и искренне возмущены. Ведь вроде всё как в СССР. И бомбы атомные есть, и шпионы с ядами, и нефть с газом. Но на равных с ними говорить не хотят. Не уважают и не боятся.

А дело-то вот в чём. Советские вожди не зависели от западных стран. У них не было виноградников в Тоскане, офшоров на островах, домов и детей в Лондоне. А у Медведева и других нынешних российских начальников все это в том или ином виде имеется.

Сами они сидят в России, а самое ценное, что у них есть находится на Западе, который в любой момент может захлопнуть дверь и прищемить их «мужское достоинство». Вот поэтому путинский режим не боятся, не уважают и равным соперником не считают. А считают мелкими с*кливым хулиганом, которого в любой момент можно взять за яйца.

Запад до сих пор не сделал этого только потому, что такое уязвимое, зависимое положение российской верхушки ему выгодно. Однако рано или поздно Путин, Медведев и Ко могут всё-таки нарваться и тогда дверь захлопнется. Представляю, как они будут выть от боли.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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