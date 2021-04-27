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    Порошенко окреслив «червоні лінії» для Зеленського

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    &laquo;Навички &laquo;конкурсу капітанів&raquo; навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН&raquo; - каже Петро Порошенко Володимиру Зеленському&nbsp; - Порошенко окреслив «червоні лінії» для Зеленського
    «Навички «конкурсу капітанів» навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН» - каже Петро Порошенко Володимиру Зеленському 
    Фото: Главком

    П'ятий президент застеріг Зеленського від бажання зустрітись із Путіним

    Лідер партії «Європейська солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко у своєму зверненні озвучив п’ять «червоних ліній» для Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі.

    «Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України – це перша червона лінія, порушувати яку категорично неприйнятно, як би не кортіло зустрітися з Путіним», – наголосив Порошенко.

    Ще одна червона лінія – це неприпустимість жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови і української церкви, наголошує лідер «Європейської солідарності».

    «Ці свої мрії Путін знову повторив не далі, як минулого тижня. І, дивіться, синхронно з цим активізувалися «Слуги», які знову намагаються піддати ревізії мовне законодавство», – констатує Порошенко.

    «Третя червона лінія. Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном», – переконаний п’ятий президент.

    Порошенко також вважає неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: «відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України».

    «П’ята червона лінія. Ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року Зеленський не подав жодного нового позову», – констатує Петро Порошенко.

    Він також застеріг Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом. «Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань. І є ризик, що Зеленський знову візьме на себе певні зобов’язання і кинеться їх виконувати заради самої зустрічі, як це було напередодні і під час нормандського саміту в грудні 2019 року. Треба враховувати, що у переговорах з Москвою Київ буде сильнішим у багатосторонньому форматі, за участі Берліна та Парижа, на основі спільної з ними переговорної позиції», – попереджає п’ятий президент.

    Він нагадав, що сьогодні Кремль вкотре наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас, але у нас інших питань до Росії не існує. «Нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення», – наголошує Порошенко.

    «Навички «конкурсу капітанів», Володимире Олександровичу, навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН. Ключ до перемоги – це міжнародна солідарність та єдність з Україною. Тільки спільним фронтом зсередини країни і на зовні ми зможемо дати відсіч російському агресору», – резюмує лідер опозиції.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.

    У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.

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    Теги: Петро Порошенко Крим бойовики на Донбасі Донбас Європейська солідарність Путін Володимир Зеленський КДБ президент суверенітет
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