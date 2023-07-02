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Ігор Ейдман Соціолог

Фатальна помилка Путіна

glavcom.ua
Путін не добив Пригожина. Він ще за це поплатиться

У Росії за прощення не дякують, а сприймають це як ознаку слабкості

За законами мафії (а саме вона править у Росії) ворогів треба добивати – немає нічого небезпечнішого, ніж поранений ворог, що вижив. Путін не добив Пригожина. Він ще за це поплатиться.

Кістяк змови проти Павла 1 склали опальні, але прощені ним сановники. У Росії за прощення не дякують, а сприймають це як ознаку слабкості і чекають можливості вдарити ножем того, хто «простив», у спину.

Нова спроба перевороту цілком ймовірна, а організатором його може бути той самий Пригожин. Братимуть участь у ньому мотивовані підгодовані ним силовики другого ешелону, яким незмінні перші особи силових відомств закрили шлях нагору. Для них переворот – єдиний шанс усунути путінських старців і самим прийти до влади.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Євген Пригожин

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