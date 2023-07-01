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У день заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті – журналіст

Надія Карбунар
glavcom.ua
У день заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті – журналіст
Навіть озброєний заколот не зміг утримати Путіна від улюбленої вечірки
фото з відкритих джерел

Диктатор полетів у рідне місто Санкт-Петербург, щоб поспостерігати за святом випускників «Червоні вітрила»

У суботу, 24 червня, у день, коли члени російської приватної військової компанії «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот, диктатор Володимир Путін покинув Москву і відпочивав на яхті свого найближчого друга – олігарха Юрія Ковальчука. Лідер росіян полетів у рідне місто Санкт-Петербург, щоб поспостерігати за святом випускників «Червоні вітрила», яке завершується світловим шоу. Кораблі, зокрема і під червоними вітрилами, пропливають по Неві, і над ними вибухають феєрверки, йдеться у колонці російського письменника і журналіста Михайла Зиґаря для The New York Times.

«... Підлітки тиняються містом і п'ють на березі річки, у той час, як представники російської еліти, як чиновники, так і олігархи, збираються разом, щоб випити шампанського на своїх розкішних яхтах. Ніхто не насолоджується цією подією більше, ніж... Путін, який любить це студентське свято у своєму рідному місті і ніколи не пропускає приватну вечірку на річці, спостерігаючи за кораблями, які пропливають», –наголошується у матеріалі.

Журналіст підкреслив, що «ніщо, навіть озброєний заколот, не могло утримати його від улюбленої вечірки».

«На думку моїх джерел, близьких до найближчого оточення пана Путіна – чиновників, адміністраторів, журналістів, бізнесменів та інших, – це поки найяскравіше свідчення того, що президент відірваний від реальності. Він як і раніше вважає, що у нього все під контролем, і що заколот пана Пригожина ніяк не змінив політичну ситуацію», – додав автор.

Зиґар зазначив, що диктатор помиляється.

«Мало того, що атмосфера навколо пана Путіна принципово інша, так ще й зростає апетит до змін – навіть серед наближених до президента. Багато з тих, з ким я розмовляв, вважають, що путінська система правління просто не може тривати довго», – стверджує письменник.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», інкримінована йому стаття передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років. 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу». 

Пізніше Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Після заколоту власника ПВК «Вагнер» російський диктатор Володимир Путін вирішив поїхати до Дагестану, щоб провести нараду з розвитку туризму. Під час своєї поїздки Путін активно демонстрував прояви «єднання з народом»: цілувався, обіймався та тиснув руки.

Однак соцмережі запідозрили, що в Дагестан відправили двійника Путіна. Копія російського тирана, яка вища за «оригінал», безстрашно спілкується з натовпом, обіймається і навіть цілується.

До слова, російський диктатор Володимир Путін став «абсолютно» ослабленим після спроби заколоту голови приватної-військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Теги: путін олігархи президент письменник місто диктатор свято

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