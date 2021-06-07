У викраденні Протасевича брали участь російські спецслужби – Кравчук

Літак з білоруським журналістом було перехоплено по дорозі до Вільнюса

На думку українського президента, білоруських агентів у Греції «бути не могло»

До інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair могли бути причетні російські спецслужби. Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту у Донбасі Леонід Кравчук.

Кравчук пояснив свої припущення тим, що у президента Білорусії Олександра Лукашенко не має жодного впливу на Грецію, звідки злітав літак. Тому, на думку Кравчука, там могли працювати тільки служби Росії.

«Коли (захоплений в аеропорту Мінська) Протасевич сказав, що за ним вже у літаку стежили, я відразу подумав: там білоруських спецслужб бути не могло. Там могли бути спецслужби тільки російські. Ось тут, я думаю, вплив Росії був», – пояснив Кравчук. Представник України також прокоментував пропозицію Лукашенко запросити слідчих самопроголошеної «Луганської Народної Республіки» у Мінськ.

Він назвав його неадекватним і зазначив, що «прислухатися дуже серйозно до Лукашенка зараз нема потреби», бо той поламав всі відносини з Заходом і в союзниках у нього залишилася тільки одна Росія.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.

У пʼятницю голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ.