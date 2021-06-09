  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко – диктатор. Дипломати ЄС вперше дали визначення діям президента Білорусі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лукашенко – диктатор. Дипломати ЄС вперше дали визначення діям президента Білорусі
    Фото: з відкритих джерел

    У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

    Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше назвав Олександра Лукашенка диктатором. Про це він заявив під час виступу на пленарній дискусії в Європарламенті в Страсбурзі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.

    Звертаючись до євродепутатів, Боррель підтримав вислів, який вони вжили на адресу Лукашенка, і заявив: «Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором».

    Тим часом, Лукашенко підписав указ про призначення в країні так званого Дня народної єдності. Як повідомляє пресслужба самопроголошеного президента, «свято» буде відзначатися 17 вересня, в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.

    Як відомо, 17 вересня 1939 Радянський Союз здійснив військове вторгнення в Польщу. Поділ Польщі між СРСР та нацистською Німеччиною став початком Другої світової війни. Польща провела Лукашенку урок історії через «святкування» вторгнення СРСР.

    Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Олександр Лукашенко президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко – диктатор. Дипломати ЄС вперше дали визначення діям президента Білорусі