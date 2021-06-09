Лукашенко – диктатор. Дипломати ЄС вперше дали визначення діям президента Білорусі

У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше назвав Олександра Лукашенка диктатором. Про це він заявив під час виступу на пленарній дискусії в Європарламенті в Страсбурзі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.

Звертаючись до євродепутатів, Боррель підтримав вислів, який вони вжили на адресу Лукашенка, і заявив: «Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором».

Тим часом, Лукашенко підписав указ про призначення в країні так званого Дня народної єдності. Як повідомляє пресслужба самопроголошеного президента, «свято» буде відзначатися 17 вересня, в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.

Як відомо, 17 вересня 1939 Радянський Союз здійснив військове вторгнення в Польщу. Поділ Польщі між СРСР та нацистською Німеччиною став початком Другої світової війни. Польща провела Лукашенку урок історії через «святкування» вторгнення СРСР.

Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

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