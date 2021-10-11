Міжнародної безпеки бути не може, поки існує путінський режим

Міжнародна безпека та Кремль несумісні

Мовою оригіналу

Самое для меня важное в истории с нобелевкой из эфира на Свободе:

Можно вспомнить нобелевскую речь другого, еще советского нобелевского лауреата, великого человека Андрея Дмитриевича Сахарова, который не только значительную часть своей речи нобелевской посветил политзаключенным, но он целый список зачитал конкретных фамилий людей, которые сидели в советских лагерях. Он свою речь посвятил именно вопросам прав человека прежде всего и проблеме репрессий.

Кроме того он сказал очень важную вещь, которая абсолютно актуальна и сейчас, было бы здорово, если бы и Муратов об этом сказал – между проблемой международной безопасности, которой все озабочены, и проблемами прав человека существует теснейшая связь. Пока в некоторых странах грубо и преступно нарушаются права человека, ни о какой международной безопасности речи быть не может. Потому что эти страны являются непосредственной угрозой международной безопасности, угрозой фактически войны. Тогда это был Советский Союз, как наиболее значимая страна, нарушающая права человека и являющаяся источником угрозы войны, сейчас это путинская Россия. Я был бы очень рад, если бы российский лауреат об этом тоже сказал, потому что это сейчас реально наиболее актуальный, наверное, вопрос международной безопасности, международной политики – связь между правами человека и международной безопасностью.

Пока существует путинский режим, который совершенно отвратительно нарушает, ущемляет права человека, международной безопасности быть не может, еще и потому, что он пытается расползтись по всему миру, пытается свои нормы, правила античеловеческие, антигуманные распространить и на другие страны, начиная с соседей, с агрессии против той же Украины, потом уже по всему миру, вплоть до Африки дальней.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.