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    Новий виток війни Росії проти України: три основні причини, чому Путін не зупиниться

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Зображення: Ліга - Новий виток війни Росії проти України: три основні причини, чому Путін не зупиниться
    Зображення: Ліга

    Поки Путін при владі, він від України не відчепиться

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    Будет ли новый виток войны?

    Угрозы Володина, очередной фейковый «убитый мальчик», стягивающиеся в оккупированный Крым и к границам Украины войска. Будет ли новое российское наступление?

    Есть три основные причины, почему Путин не остановится.

    1. Его режим не способен долго существовать в мирных условиях. Без образа врага, военной урапатриотической виагры рейтинг власти быстро падает. Даже фейковые выборы становится проблематично проводить. Режиму необходимы постоянные «маленькие победоносные войны», чтобы держать население в состоянии «постоянного изумления», патриотического опьянения.

    Скоро выборы в Госдуму, идет жестокая расправа над Навальным. Война все спишет. И от расправы над оппозицией отвлечёт и выборы поможет успешно провести.

    2. Украина – идея фикс бесноватого. Он мечтает стать родоначальником третьего Рейха (после романовского и советского). А какая это Российская империя без Украины? Так, не Рейх, а фейк. Поэтому пока Путин у власти, он от Украины не отстанет, будет чередовать манипулятивные и насильственные попытки ее захвата.

    3. Путин хочет сразу же показать Байдену свою отвязность и силу. Это как в тюрьме. В камеру заводят нового авторитета (Байдена). Старожил-смотрящий (Путин), чтобы поставить себя перед новичком, которого боится, пытается демонстративно избить какого-нибудь другого, не такого крутого зека. В роли объекта демонстрации силы может оказаться Украина.

    Другой вопрос, будет ли этот виток агрессии масштабным, как предрекают некоторые военные эксперты. Думаю, нет. Дело в том, что путинский режим экономически не выдержит большую войну и неизбежные в этом случае беспрецедентные американские и европейские санкции.

    Начавшееся военное обострение похоже на военный шантаж Зеленского и отчасти Байдена, которых Путин считает слабаками. Если он сразу получит жесткий отпор, новое масштабное вторжение не состоится.

    И последнее. Я считаю, что честным россиянам необходимо стараться всячески способствовать поражению своей страны в этой агрессивной войне. Только такое разгромное поражение может открыть путь к демократическим переменам в самой России. Это, без пафоса – наш гражданский долг. Ибо, как пел Галич: «Граждане, отечество в опасности – наши танки на чужой земле».

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Крим Росія Донбас санкції війна Путін
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