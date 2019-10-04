  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Арестович

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Мудрий Зеленський вирішив обманути наївного Путіна?

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Мудрий Зеленський вирішив обманути наївного Путіна?
    Зображення: bbc.com

    За будь-яких обставин на Україну очікує війна

    Мовою оригіналу

    Я вижу, что многие, обрадованные видеообращением Зеленского и/или самим его фактом, не понимают элементарной дилеммы:

    • если Зеленский не уступит «красных линий», по которым его продавливает Путин и Европа, нас ждёт война: продолжение или усиление;
    • если Зеленский сдаёт «красные линии», нас ждёт война внутренняя, ибо патриоты не простят физически.

    В любом случае, нас ждёт война, мира не будет.

    Только внешнюю мы уже имели и нас ею не напугаешь.

    А внутреннюю не имели и ее вероятность сейчас перед нами поднимается в полный рост.

    А где внутренняя война, там и внешняя резко станет опаснее.

    Так какого Х*РА Зе вообще затевал эту историю с «примирением»?

    Все просто:

    • его развели на сантиментах и психологической слабости, наиболее полно проявленной в любви к одобрению и аплодисментам, и в неспособности выносить кровь.

    Теперь мы, вся страна в вилке, по принципу, куда не кинь, всюду клин.

    Вариант один: примирение внутри, продолжение внешней войны.

    Только теперь мы будем страной, сорвавшей очередное, почти удавшееся перемирие, о котором все так мило договорились.

    То есть в самом лучшем варианте (!) нас ждёт продолжение войны в худших (!!) условиях, чем до начала всей этой истории.

    Правда, есть ещё один вариант:

    • Зеленский мудро обманывает наивного Путина.

    Его вероятность можете оценить сами.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія війна Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ