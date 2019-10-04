Мудрий Зеленський вирішив обманути наївного Путіна?
За будь-яких обставин на Україну очікує війна
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Я вижу, что многие, обрадованные видеообращением Зеленского и/или самим его фактом, не понимают элементарной дилеммы:
- если Зеленский не уступит «красных линий», по которым его продавливает Путин и Европа, нас ждёт война: продолжение или усиление;
- если Зеленский сдаёт «красные линии», нас ждёт война внутренняя, ибо патриоты не простят физически.
В любом случае, нас ждёт война, мира не будет.
Только внешнюю мы уже имели и нас ею не напугаешь.
А внутреннюю не имели и ее вероятность сейчас перед нами поднимается в полный рост.
А где внутренняя война, там и внешняя резко станет опаснее.
Так какого Х*РА Зе вообще затевал эту историю с «примирением»?
Все просто:
- его развели на сантиментах и психологической слабости, наиболее полно проявленной в любви к одобрению и аплодисментам, и в неспособности выносить кровь.
Теперь мы, вся страна в вилке, по принципу, куда не кинь, всюду клин.
Вариант один: примирение внутри, продолжение внешней войны.
Только теперь мы будем страной, сорвавшей очередное, почти удавшееся перемирие, о котором все так мило договорились.
То есть в самом лучшем варианте (!) нас ждёт продолжение войны в худших (!!) условиях, чем до начала всей этой истории.
Правда, есть ещё один вариант:
- Зеленский мудро обманывает наивного Путина.
Его вероятность можете оценить сами.
Джерело: блог Олексія Арестовича