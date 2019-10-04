Мудрий Зеленський вирішив обманути наївного Путіна?

Зображення: bbc.com

За будь-яких обставин на Україну очікує війна

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Я вижу, что многие, обрадованные видеообращением Зеленского и/или самим его фактом, не понимают элементарной дилеммы:

если Зеленский не уступит «красных линий», по которым его продавливает Путин и Европа, нас ждёт война: продолжение или усиление;

если Зеленский сдаёт «красные линии», нас ждёт война внутренняя, ибо патриоты не простят физически.

В любом случае, нас ждёт война, мира не будет.

Только внешнюю мы уже имели и нас ею не напугаешь.

А внутреннюю не имели и ее вероятность сейчас перед нами поднимается в полный рост.

А где внутренняя война, там и внешняя резко станет опаснее.

Так какого Х*РА Зе вообще затевал эту историю с «примирением»?

Все просто:

его развели на сантиментах и психологической слабости, наиболее полно проявленной в любви к одобрению и аплодисментам, и в неспособности выносить кровь.

Теперь мы, вся страна в вилке, по принципу, куда не кинь, всюду клин.

Вариант один: примирение внутри, продолжение внешней войны.

Только теперь мы будем страной, сорвавшей очередное, почти удавшееся перемирие, о котором все так мило договорились.

То есть в самом лучшем варианте (!) нас ждёт продолжение войны в худших (!!) условиях, чем до начала всей этой истории.

Правда, есть ещё один вариант:

Зеленский мудро обманывает наивного Путина.

Его вероятность можете оценить сами.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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