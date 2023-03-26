Параноя та некомпетентність гарантують поразку режиму чекістів у війні з Україною

Чекізм – це не лише репресії, насильство, вбивства та жорстокість

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Читаю интереснейшую книгу: «Объект наблюдения. КГБ против Сахарова». В ней множество донесений КГБ (в основном его главы – Андропова) о диссидентском движении и участии в нем Сахарова. Это отличное пособие по психологии и практике чекизма.

С тех пор стало только хуже. Российская власть сейчас в ещё большей степени поражена чекизмом головного мозга.

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Чекизм – это не только репрессии, насилие, убийства, жестокость. Это глубокая паранойя, показуха и некомпетентность. Именно поэтому они проваливаются на всем и проваливают все, за что берутся. При Путине они взялись управлять Россией. А сейчас близки к эпическому провалу, в который тащат вместе с собой и всю страну.

Три источника и три составных части чекизма: паранойя, показуха, некомпетентность.

1. Агрессивная паранойя.

Главный враг чекизма – свободный мир. Раньше они его называли «миром капитала», сейчас – «коллективным Западом».

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Донесения КГБ, которые публикуются в книге « Объект наблюдения», были сверхсекретными, писались чекистами для своих, однако воспроизводили всё те же пропагандистские штампы, что и советские СМИ.

По этим документам видно, что чекисты верили собственной пропаганде. Они были уверены, что любое противодействие их власти инспирировано западными разведками – никто не может самостоятельно протестовать и сопротивляться, но только по указания и за деньги «западных хозяев».

Путин и его приближенные и сейчас так думают.

2. Показуха

Андропов постоянно рапортовал политбюро о мифических победах, приписывая чекистам мнимые успехи и подвиги – все провокации сорваны, диссиденты дискредитированы и разложены, общественность их осуждает, Запад от них отворачивается. И так из года в год, от победе к победе, без малейшей связи с реальностью.

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И сейчас, чтобы не происходило, в чекистской шизокартине мира – одни победы. Украину уже раз двадцать победили, санкции - нам только на пользу, благосостояние населения растёт (отрицательно, зато быстро). Бывают иногда небольшие перегруппировки и отходы на более выгодные позиции, но это такая хитрая у нас тактика.

3. Некомпетентность

В опубликованных в этой книге чекистских донесениях множество ошибок, путаницы, глупостей, демонстрирующих некомпетентность и непонимание ситуации, сложившейся, как в диссидентской среде, так и на Западе. Андропов и его люди отчаянно путают названия организаций и имена людей, приписывают им чужие действия и качества, не понимают роль прессы и представительных органов в демократических странах, то, как работает там разделение властей.

Только один пример: Андропов докладывает политбюро, что беседа голландских журналистов с Сахаровым «не вызвала интереса в стране (Голландии), хотя о ней сообщили почти все газеты». То есть, по его мнению, всем газетам приказали написать о Сахарове, а обществу это – по барабану. Как в СССР.

Так же и сейчас чекистские власти судят о Западе по себе, «в меру своей испорченности».

Паранойя, показуха и некомпетентность привели чекистов к вторжению в Украину, гарантируют им поражение в этой войне и крах режима.