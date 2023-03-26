Як тобі таке, Сі Цзіньпін? Росія зруйнувала центр вивчення китайської мови у Краматорську

КЕГІ було засновано в 1992 році громадянином Китаю Лі Цзегао

Китаєць Лі Цзегао був власником та ректором КЕГІ до своєї смерті у 2015 році

У Краматорську російські військові злочинці зруйнували ракетним ударом будівлю Краматорського економіко-гуманітарного інституту – першого в місті приватного ВНЗ, заснованого в 1992 році громадянином Китаю Лі Цзегао. Будь ласка, читайте текст після реклами Він був власником та ректором інституту до своєї смерті у 2015 році. 4 фото На весь екран





КЕГІ був осередком вивчення китайської мови на сході України. Будь ласка, читайте текст після реклами Як тобі таке, Сі Цзіньпін?

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