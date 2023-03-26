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Денис Казанський Журналіст

Як тобі таке, Сі Цзіньпін? Росія зруйнувала центр вивчення китайської мови у Краматорську

glavcom.ua
КЕГІ було засновано в 1992 році громадянином Китаю Лі Цзегао

Китаєць Лі Цзегао був власником та ректором КЕГІ до своєї смерті у 2015 році

У Краматорську російські військові злочинці зруйнували ракетним ударом будівлю Краматорського економіко-гуманітарного інституту – першого в місті приватного ВНЗ, заснованого в 1992 році громадянином Китаю Лі Цзегао.

Він був власником та ректором інституту до своєї смерті у 2015 році.

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КЕГІ був осередком вивчення китайської мови на сході України.

Як тобі таке, Сі Цзіньпін?

Джерело
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Теги: Донеччина Донбас росія війна

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