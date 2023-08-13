Про провину кожного росіянина за війну в Україні
«Кожен німець без винятку несе політичну відповідальність за Другу світову війну»
Відразу після закінчення Другої світової війни у 1945 році Карл Ясперс писав:
«У тому, що ми, німці, що кожен німець у якомусь сенсі винен, – у цьому (...) не може бути сумніву:
Кожен німець без винятку несе політичну відповідальність. Він має брати участь у відшкодуванні збитків у юридично встановленій формі».
А тепер замінимо німців на росіян. Погоджуєтеся?
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