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Путін готується до ще більшої війни: омбудсмен назвав ознаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін готується до ще більшої війни: омбудсмен назвав ознаки
Поправки у новому законі дозволять керівництву РФ репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право
фото з відкритих джерел

Країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Дії глави Кремля Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Таку думку Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив у Facebook.

Омбудсмен зазначив, що президент РФ нещодавно вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового/надзвичайного стану в Росії.

«Цим країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод! Окрім того, поправки у законі дозволять керівництву РФ репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право. Про що це говорить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Ба більше – не виключає збройних зіткнень із країнами НАТО», – написав Лубінець.

За його словами, санкції проти Росії та надання зброї Україні – така відповідь міжнародної спільноти має бути на умисне ігнорування Росією норм міжнародного гуманітарного права.

«Міжнародній спільноті необхідно серйозно підготуватись до загроз, які йдуть з Росії. А західним партнерам – ввести додаткові санкції проти Росії та надати додаткове озброєння Україні, щоб зупинити російську військову експансію. Агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі», – зазначив омбусмен.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 8 серпня підписав указ про зупинку дії договорів про уникнення подвійного оподаткування із так званими недружніми країнами.

 

 

Теги: санкції агресія президент озброєння

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