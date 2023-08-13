Пекін змінив ставлення до війни в Україні? Китайський посол розвіяв усі ілюзії

Участь китайського делегата в мирному саміті в Саудівській Аравії дала привід сподіватися, що Пекін став критичніше ставитися до Путіна...

Війна Росії проти України стосується насамперед інтересів європейської безпеки, а відсутність врегулювання ситуації нібито головним чином пов’язана з активною участю США та Європи. Таку думку висловив китайський посол у Німеччині Ву Кен в інтерв'ю Berliner Zeitung.

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«Якщо вони (США та Європа – «Главком») не перестануть брати активну участь, то кризі найближчим часом не буде кінця, незалежно від того, як діятиме Китай», – заявив дипломат.

Китайського посла запитали, чи не міг би лідер КНР Сі Цзіньпін переконати російського диктатора Володимира Путіна першим піти назустріч західним країнам щодо України. На це дипломат прямої відповіді не дав.

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«Відносини між Росією та Китаєм – це добросусідські відносини. Ми закликаємо всіх гравців шукати переговорів і повернути Росію та Україну за стіл переговорів. Пекін має хороші канали зв'язку як із Москвою, так і з Києвом. Мало хто у світі підтримує зв'язок з обома сторонами одночасно. Президент Сі кілька разів спілкувався з президентом Путіним і телефонував президенту Зеленському. Китай направив спеціального посланника до Саудівської Аравії також на знак того, що ми серйозно ставимося до нашої ролі у встановленні миру та сприянні переговорам», –сказав Ву Кен.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української формули миру, на який не була запрошена Росія. Водночас на переговорах був делегат від Китаю, хоча раніше країна відмовлялася брати участь у подібному саміті в Копенгагені.

Європейські посадовці позитивно оцінили активну участь КНР у зустрічі радників лідерів держав щодо української формули миру в Джидді. Мовляв, Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

У МЗС РФ розкритикували саміт у Саудівській Аравії. Відомству країни-агресорки не сподобалися намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні.

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Водночас міністр закордонних справ Китаю Ван І після саміту в Саудівській Аравії поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив співрозмовника, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни.