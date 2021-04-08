Путін хотів би, але не може дозволити собі «розкіш великої війни» з Україною

Ескалація продовжиться в області психологічного тиску і пропаганди

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Нарастающая напряженность заметна не только по стягиванию и развертыванию российских войск вдоль российско-украинской границы, но и по пропаганде − на российских федеральных каналах вновь разразилась антиукраинская истерия, в частности, снова говорят о каком-то мифическом погибшем мальчике.

Нынешняя эскалация обусловлена тремя причинами:

1. Путин не может законсервировать ситуацию

Он вынужден продолжать экспансию и наращивать агрессивные действия, поскольку его режим не может существовать в мирной и спокойной обстановке. Как только заканчивается очередная военная авантюра, и стихает ура-патриотическая истерия, российская власть резко теряет популярность. Ведь на фоне продолжающегося кризиса в России, стагнации, мощнейшего расслоения общества и провала социальных программ российское руководство может сплотить население вокруг себя только благодаря созданию иллюзии некой мифической угрозы. Потому ему приходится постоянно устраивать какие-то военные представления по телевизору: затихло все в Сирии − значит, нужно вновь начать раскручивать украинскую тему.

2. Украина для Путина − идея фикс

Путин мечтает войти в историю как родоначальник третьего российского Рейха, путинской империи (первый Рейх − это была империя Романовых, второй − советская империя). Без Украины российская империя не может быть полноценной, поэтому Путин так стремится еще при своей жизни сделать Украину или вассалом России, как Беларусь, или расколоть Украину, чтобы затем присоединить к себе значительную ее часть.

3. Политическая тактическая причина

Связанная, с одной стороны, с тем, что в США новый президент, с другой − что Зеленский впервые начал предпринимать жесткие шаги против российской агентуры на Украине (Медведчука, его соратников и т.д.). В этой ситуации Путин хочет, во-первых, продемонстрировать Байдену свою крутизну, а, во-вторых, считая Зеленского слабым президентом, «наехать» на него, заставив пойти на попятную в противодействии российской агентуре, а также заставить его разорвать усиливающийся украинско-американский альянс.

Однако, на мой взгляд, «большой войны» не будет. Эскалация продолжится в области психологического давления и пропаганды. Благодаря этому у российского народонаселения будет создана иллюзия, что «мы ломим, гнутся шведы», что против нас весь мир, но мы побеждаем. А Зеленского и Байдена Россия будет шантажировать, демонстрируя силу − мол, если вы будете за нашей спиной договариваться и «мочить» российскую агентуру на Украине, мы устроим вам большую войну. На этом шантаже все и закончится, если Украина и ее союзники жестко отреагируют на действия российского руководства.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, Россия попросту не потянет большую войну. Ведь украинская армия уже гораздо сильнее, чем в 2014 году, и может дать реальный отпор российскому агрессору. Кроме того, США при Байдене готовы к радикальным санкциям против России, которые могут болезненно ударить по российской экономике. В частности, после новых санкций начнется резкое падение курса рубля, произойдет окончательный отток иностранных инвестиций из России и т.д.

Так что современное состояние российской экономики не позволит Путину такую роскошь, как масштабная война против Украины. Российские власти могут лишь предпринять какие-то военные провокации, чтобы «кинуть кость» обывателю и вешать ему по этому поводу на уши лапшу с телевизора.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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