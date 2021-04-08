У МЗС Росії назвали ескалацію на Донбасі «русофобською кампанією», що доходить до «істерики»

У російському МЗС знову звинуватили Київ в есклації

Відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО в близькості від російських кордонів, заявили в МЗС РФ

Росія закликала Україну і країни НАТО припинити «нагнітати напружену ситуацію на Донбасі та утриматися від дій, які можуть привести до дестабілізації ситуації в регіоні». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву МЗС РФ.

«Закликаємо Україну і країни НАТО припинити русофобську пропагандистську кампанію, яка доходить до істерики, зупинити військові приготування і нагнітання напруженості в Донбасі та утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації на сході України», – йдеться в заяві.

У російському МЗС також вважають, що нібито Київ «продовжує стягувати до лінії зіткнення на Донбасі нові сили та озброєння».

Також там заявили, що відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО «на території України та в Чорному морі в безпосередній близькості від російських кордонів».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.