Ескалація на Донбасі. Зеленський вирушив на передові позиції

Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач

Президент перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, повідомили в Офісі президента

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас, повідомляється на сайті Офісу президента України.

«Глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники», – йдеться у повідомленні.

В ОПУ підкреслюють, що Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.

Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

Від початку квітня на Донбасі загинуло вже семеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз. 5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

Читайте також: