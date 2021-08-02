Путін не розуміє головного – в історію він все одно увійде як узурпатор, вбивця і злодій

Росія будує утопію зі свого минулого

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Суд истории или «лови Толстого!»

В России создана «Межведомственная комиссия по историческому просвещению» во главе с Мединским, цель которой: «предупреждение попыток фальсификации исторических фактов», в том числе «анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам Российской Федерации в исторической сфере, принятие оперативных мер по противодействию указанной деятельности». В комиссию войдут представители СК и ФСБ, которые, видимо, и будут ловить инсургентов, злоумышляющих против святой российской истории.

Советская идеология была основана на утопии «прекрасного будущего» (коммунизме). Путинская Россия строит утопию из своего прошлого. У страны нет будущего. Нет даже его позитивного образа, к которому хотелось бы стремиться. Настоящее – перед глазами и оно не может быть привлекательным для непривилегированного большинства населения, бедного и бесправного. Ему особо нечем гордиться и нечему радоваться. Даже плодящиеся с бешеной скоростью мультяшные вундерваффе не сильно вдохновляют. Остается только прошлое, из которого пытаются слепить объединяющий людей вокруг власти, льстящий их самолюбию победный миф. Эту утопию «славного прошлого» и будет защищать новоиспеченная комиссия вместе с СК и ФСБ.

Путин понимает, что стар и приближается к естественному жизненному финалу. Через какое-то время из своего кабинета он переселится в российскую историю. В Кремле его защищает ФСО, ФСБ и множество других спецслужб. Но кто защитит его там? Трусливый диктатор хочет создать историческое ФСО, которое будет в будущем охранять его образ в истории. Ничего умнее этот чекист с кругозором питерской подворотни и профессиональной деформацией личности придумать не смог.

Путин не понимает главного. В российскую историю он все равно войдет как узурпатор, убийца и вор. Никакие комиссии и спецслужбы не в силах этому помешать.

PS. Интересно, кого будет ловить новая историческая охранка. Может быть Льва Толстого?

«От того ли, что я русский и я хорошо знаю внешнюю историю России, или от того, что в России этот закон безнравственности и низости лица, находящегося во власти, особенно ярко проявился, история России со времён Империи служит поразительным подтверждением этого закона.

После изверга, пьяного сифилитика, труса, как все злодеи, безбожника, восхвалённого Петра, распутная девка Катька, потом любовница конюха и, наконец, мужеубийца, распутнейшая из распутных немка Екатерина «великая», потом признанный, потому что его убили, полубешенным Павел, который также, как его отец, был несравненно лучше жены и матери, потом отцеубийца, лгун, ханжа Александр, потом глупый, грубый и жестокий солдат Николай, потом Александр по своей фантазии и увлечению уничтожающий рабство и потом по новой фантазии и увлечению отвергающий все начатое и возвращающейся к грубому солдатству Николая, потом совсем глупый, жирный мешок Александр III, тоже решающей по своему усмотрению судьбы 100 миллионов народа, и вот Николай II, с своими иконами, мощами, дочерьми и жалким младенцем, благословляющий войны, устроивший бесцельную, бессмысленную погибель миллиардов рублей и сотен тысяч людей на Дальнем Востоке.

И все – от Екатерининских тех мерзостей, раздела Польши и раздаивания десятков тысяч крестьян своим мальчикам любовникам, до теперешнего разорения и развращения миллионов людей, – все это дела той машины, при которой может третьего дня править этими миллионами конюх, которого полюбила толстая Анна, вчера пьяная девка Елисавета с своим любовником или мерзкая, распутная старуха, подбирая себе мальчиков любовников и для них устраивая то греческий, то индийский проект, нынче гусарский малоумный офицер, устроивший японскую войну, и т. д...

И захватывают и удерживают власть правители совсем не для того, чтобы обеспечивать спокойствие, собственность, безопасность жизни граждан, а для того, для чего захватывали власть у нас в России Борис Годунов, самозванец Меньшиков и Екатерина, Бирон с Анной, Елисавета, Екатерина и для чего захватывали власть и подчиняли себе сибирские народы и крымских татар, и запорожцев, и поляков, и грузин. Захватывают правители и удерживают власть над народом не для народа, а для себя, для того чтобы удовлетворить своим страстям, славолюбию, властолюбию, гордости».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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